Le anticipazioni di Tempesta d'amore annunciano interessanti novità e nuovi colpi di scena. Durante le puntate che andranno in onda da sabato 3 a venerdì 9 aprile su Rete 4 Ariane metterà in atto un altro piano malvagio che metterà in crisi i signori Saalfeld. Selina chiederà a Rosalie qualche dritta su come guadagnare i soldi in poco tempo, mentre Robert confesserà a Valentina che sta frequentando la nipote di Alfons. Vanessa, però, non sarà tanto convinta di portare avanti la relazione con lo chef del Furstenhof. Infine, Franzi farà un sogno romantico con il suo sposo.

Anticipazioni Tempesta d'amore, trame puntate fino al 9 aprile: Ariane colpisce ancora

Ariane filmerà di nascosto la sua notte di passione con Wilhelm. Il giorno successivo, la signora Kalenberg mostrerà il filmato al suo amante e lo ricatterà: se firmerà il contratto con Werner consegnerà il filmato alla moglie. Alfons, nel frattempo, troverà un frammento di cometa nel suo giardino. Per paura che la consorte venga a sapere della sua infedeltà, Willy sparirà nel nulla lasciando Werner senza soldi.

Vanessa continuerà a pensare ciò che è successo nei giorni scorsi. Confiderà allo zio di esserci rimasta male quando il padre di Valentina l'ha presentata a un suo ex compagno di scuola come una sua dipendente.

Una notte, Franzi si alzerà dal letto per andare a prendere un bicchiere di acqua e sorprenderà Tim Degen con in mano un suo vestito. Rosalie, nel frattempo, scoprirà che Selina tiene d'occhio le quotazioni dell'oro. Sentendosi scoperta, la signora Von Thalheim prenderà la palla al balzo e chiederà alla partner di Michael qualche consiglio su come guadagnare soldi in poco tempo con le azioni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La generosa offerta di Christoph

Christoph, preoccupato per le sorti del Furstenhof, farà una generosissima offerta per rilevare le quote di Werner e di Robert. Il vecchio albergatore apprezzerà il gesto del signor Saalfeld e deciderà di accettarla. Rosalie farà un bel discorso sull'amicizia a Lucy, talmente bello e significativo da convincere l'ex di Bela a fare la testimone di Franzi.

Il piano di Christoph andrà in fumo a causa di un errore commesso da Selina e un acquirente si presenterà da Werner per comprare le sue quote del lussuoso albergo. Gli appassionati della longeva soap tedesca scopriranno che l'acquirente è un complice della perfida Ariane. Nel frattempo, Robert affronterà la figlia Valentina.

Spoiler sedicesima stagione di Tempesta d'amore, trame puntate 3-9 aprile: il sogno di Franzi

Le anticipazioni delle nuove puntate italiane della sedicesima stagione di Tempesta d’amore in onda fino a venerdì 9 aprile rivelano che Robert sarà costretto a rivelare a Valentina che lui e Vanessa sono una coppia, ma poco dopo rassicurerà la figlia dicendole che non fa sul serio con la nipote di Alfons.

Nel frattempo, Franzi sognerà di sposare Tim, ma Steffen interromperà la loro cerimonia chiedendo alla sposa di scegliere lui.

Vanessa confesserà a Valentina di essere davvero innamorata di Robert, ma visto che il cuoco non fa sul serio con lei deciderà di chiudere la relazione con lui. Lucy, nel frattempo, cercherà un modo per conquistare la simpatia di Klussmann, il mago del quiz, ma Rosalie la precederà.