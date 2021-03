Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera tedesca raccontano che Ariane troverà in Erik Vogt un nuovo complice per aiutarla a sostenere Rosalie nella lotta come consigliere regionale contro Christoph. Rosalie, invece, si accorgerà che la politica sta sottraendo tempo alla relazione amorosa con Michael e deciderà di smettere, ma la Kalenberg metterà in pericolo la sua vita pur di convincerla a non gettare alle ortiche la candidatura politica. Ariane, difatti, si farà prescrivere dei farmaci da Michael provocandosi di proposito uno shock anafilattico, così da ricattare Rosalie.

Steffen, nel tentativo di allontanare Franzi da Tim ha drogato la ragazza inducendo la stessa ad aggredire il suo ex fidanzato. Ariane, scoperto l'inganno messo in atto da Steffen, comincerà a ricattare il giovane costringendolo a spiare i Saalfeld per conto suo.

Ariane si provocherà uno shock anafilattico

Le trame di Tempesta d'amore svelano che Ariane troverà in Erik Vogt una nuova spalla per aiutarla a sostenere la candidatura di Rosalie a consigliere regionale contro Christoph. La Engel, però, si accorgerà che la politica sta sottraendo molto tempo al legame sentimentale con Michael e prenderà la decisione di ritirare la propria candidatura.

La Kalenberg, però, si renderà conto che se Rosalie abbandonasse la corsa come consigliere consegnerebbe di fatto il ruolo politico nelle mani di Christoph.

Ariane, quindi, cercherà di far desistere Rosalie, così che la stessa rimanga in lizza come consigliere regionale, architettando uno dei suoi piani diabolici.

La Kalenberg si farà abilmente prescrivere dei farmaci da Michael provocandosi di proposito uno shock anafilattico, così da mettere in atto un vero e proprio ricatto nei confronti della Engel.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Se Rosalie avesse deciso di abbandonare la politica, Ariane accuserà Michael di negligenza professionale.

Le medicine, però, avranno un'azione particolarmente violenta su Ariane che metterà a repentaglio la sua vita, sebbene verrà soccorsa in tempo. La Kalenberg, pur avendo rischiato la dipartita, avrà ottenuto il suo scopo mettendo spalle al muro Rosalie.

Ariane costringerà Steffen a spiare i Saalfeld per conto suo

Gli spoiler della soap opera ideata da Bea Schmidt anticipano che Steffen, nel tentativo di allontanare Tim da Franzi, è arrivato al punto di drogare la ragazza così che aggredisse il suo ex fidanzato.

Franzi, sotto l'effetto dei farmaci, ha tentato di investire Tim con una escavatrice e, non riuscendo a capire il perché di quel gesto, la donna ha iniziato a meditare di cominciare una terapia psicologica.

Steffen, in preda ai sensi di colpa, dovrà fare i conti anche con Ariane che, per puro caso, scoprirà quanto commesso dal Baumgartner. La Kalenberg non si farà affatto sfuggire questa ghiotta occasione e deciderà di ricattare anche Steffen, costringendolo a spiare i Saalfeld per conto suo.

Successivamente, Steffen si ritroverà a dover mentire spesso a Franzi per poter tenere sotto controllo i Saalfeld, ma la Krummbiegl non ci metterà molto a percepire qualcosa di strano nei comportamenti del suo fidanzato.