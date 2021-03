Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 ed in streaming su Mediaset Play. Le anticipazioni della soap opera tedesca da lunedì 15 a domenica 21 marzo raccontano che Werner scoprirà che il contratto per le assicurazioni delle auto d'epoca non è mai arrivato ed in quell'istante scoppierà un incendio nel garage. Paul, invece, dirà a Michelle che preferirebbe se la ragazza rinunciasse al tour mondiale, mentre Franzi, preoccupata per Tim a seguito dell'incendio, capirà di nutrire ancora dei sentimenti per Degen. Robert e Christoph proveranno invano a convincere Werner che sia stata Ariane l'artefice dell'incendio, nel frattempo Franzi deciderà di partire per Amsterdam assieme a Steffen.

Successivamente, Ariane incolperà Werner e Robert dell'incendio, mentre il Saalfeld chiederà a Tim di vendere il suo amato cavallo per racimolare del denaro. Ariane, inoltre, sosterrà di aver utilizzato le sue quote per rimettere in sesto l'impianto elettrico del Fürstenhof e per dare un aiuto economico a Selina ma Christoph non crederà ad una sola parola. Paul, infine, minaccerà Ariane di dimettersi da preparatore atletico, mentre Michael farà un'improvvisa proposta lavorativa al Lindbergh.

Werner scoprirà che il contratto per le assicurazioni delle auto d’epoca non è mai arrivato

Le trame della soap opera sino al 21 marzo anticipano che Werner scoprirà che il contratto per le assicurazioni delle auto d’epoca non è mai arrivato e, proprio in quell'istante, scoppierà un incendio nel garage.

Paul, nel mentre, ammetterà a Michelle che gradisse se la ragazza annullasse il tour mondiale in modo da poter trascorrere del tempo assieme. La notizia del pericoloso incendio, intanto, creerà un prevedibile trambusto misto a paura ed orrore al Fürstenhof.

Franzi, preoccupata dall'incolumità di Tim a seguito delle grandi fiamme, si accorgerà di nutrire ancora dei sentimenti per Degen.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A fronte di ciò, deciderà di partire per Amsterdam assieme a Steffen prima possibile.

Successivamente, Robert e Christoph tenteranno invano di convincere Werner che dietro l'incendio ci sia lo zampino di Ariane, ma il Saalfeld penserà piuttosto che Robert vorrà venir meno alle proprie responsabilità scaricando la colpa sulla donna.

Tim, dopo aver saputo della partenza di Franzi, proporrà alla ragazza di tornare al suo vecchio posto al Fürstenhof, ma la Krummbiegl rifiuterà di buon grado.

Paul minaccerà Ariane di dimettersi come preparatore atletico del Fürstenhof

Gli spoiler di Tempesta d'amore dal 15 al 21 marzo svelano che Ariane incolperà Werner e Robert dell'incendio, sottolineando come la mancanza di assicurazione delle vetture d'epoca manderà in rovina l'hotel.

Robert, però, chiederà inaspettatamente a Tim di sacrificare il suo amato cavallo, in modo da ricavarci del denaro dalla sua vendita.

Nel frattempo, l'auto d'epoca del padre di Selina è andata in fumo ed al suo interno vi era il portafortuna della donna, così Christoph proverà a recuperare l'amuleto della sua amata facendosi aiutare dalla sonda di Alfons.

Tim, poco più tardi, proporrà che i comproprietari del Fürstenhof diano in prestito le loro quote nel tentativo di evitare il fallimento, ma Ariane sosterrà di aver utilizzato le sue quote sia per aiutare finanziariamente Selina che per rimettere in sesto l'impianto elettrico.

Christoph, però, non crederà ad una sola parola della donna e si introdurrà furtivamente nella stanza della Kalenberg sperando di trovare qualche indizio per incastrarla, ma d'improvviso di fronte a lui si paleserà Selina.

Paul, invece, proporrà ad Ariane che, una volta conclusosi il giro del mondo, vorrebbe prendersi un congedo non pagato proseguendo il lavoro di preparatore atletico al Fürstenhof. La Kalenberg, però, dapprima rifiuterà ma, quando Lindbergh minaccerà di licenziarsi, deciderà di accettare la proposta.

A complicare le cose, infine, arriverà un'offerta lavorativa da parte di Michael per Paul che, qualora scegliesse di accettare, dovrebbe rinunciare al tour mondiale assieme a Michelle.