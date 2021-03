Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e MediasetPlay. Le anticipazioni tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Paul (Sandro Kirtzel) avrà la possibilità di rilevare uno studio di fisioterapia, ma tale opportunità professionale non verrà colta al volo da Lindbergh. Michelle (Barbro Viefhaus), invece, deciderà di cancellare il viaggio in giro per il mondo ma Paul la invoglierà a tornare sui propri passi.

Michelle comincerà a dubitare che Paul sia l'uomo adatto a lei

Le trame tedesche della soap opera svelano che Paul da quando Michelle è entrata a far parte della sua vita, ha come obiettivo conquistare il cuore della Ostermann.

La meta sentimentale di Lindbergh, però, sinora è stata centrata soltanto per metà, visto che Michelle ha detto senza mezzi termini al fidanzato di essere intenzionata a perseguire ugualmente i propri sogni personali, col viaggio in giro per il mondo in pole position.

Successivamente, Michelle proporrà a Paul di partire insieme per il giro del mondo e Lindbergh, dopo la titubanza iniziale, acconsentirà di buon grado. Paul, a ragion veduta, parlerà dei suoi piani prima con Jessica, la madre della piccola Luna, per accertarsi di ricevere il suo benestare. Tuttavia, rivedere la figlia Luna, però, farà cambiare idea a Lindbergh.

Paul, infatti, confesserà a Michelle che preferirebbe che lei cancellasse il viaggio, così da rimanere assieme a Bichlheim.

La Ostermann non la prenderà affatto bene, tanto da confessare all'amica Vanessa di cominciare a dubitare che Paul sia davvero l'uomo adatto a lei.

Michael proporrà a Paul di rilevare uno studio di fisioterapia

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che Paul, dopo svariati tira e molla, deciderà di partire con Michelle per il tanto dibattuto viaggio in giro per il mondo.

Al cospetto di Lindbergh, però, giungerà una buona proposta professionale da parte di Michael. Niederbühl, infatti, metterà di fronte a Paul la ghiotta possibilità di rilevare un centro fisioterapico, la quale risulterebbe una svolta lavorativa non indifferente per Lindbergh.

I sentimenti di Paul per Michelle prevarranno e inoltre Lindbergh non avrà denaro a sufficienza per sfruttare tale proposta lavorativa, quindi il fisioterapista sceglierà di rinunciare all'offerta di Michael.

La Ostermann, però, scoprirà di quale sacrificio sia stato capace il suo fidanzato per amor suo e deciderà, in maniera inaspettata, di cancellare il viaggio in giro per il mondo che sogna di intraprendere da sempre.

La reazione di Paul, infine, anziché entusiasta sarà sorpresa, col fitness trainer che indurrà la fidanzata a tornare sui propri passi, dicendole che potrebbe pentirsene se rinunciasse al suo sogno per lui.