Temptation Island, uno dei programmi televisivi di maggior successo, tornerà a breve in televisione con una nuova edizione. Saranno 6 le coppie che decideranno di mettere alla prova i propri sentimenti e la fedeltà del partner allontanandosi da esso per ben 21 giorni, lasciando che vari single attraenti sfruttino il proprio carisma e le proprie capacità per avvicinarsi quanto più possibile all'obiettivo designato. Donne e uomini verranno quindi divisi dalla propria anima gemella e si stabiliranno per quasi un mese in due villaggi distinti e separati grazie ai quali potranno comprendere se la storia d'amore che stanno vivendo è frutto del vero amore o se si tratta semplicemente di una strada sbagliata.

Sono quindi aperte le iscrizioni per poter partecipare ai casting di questa nuova edizione del programma: tramite il sito dedicato sarà possibile iscriversi come single o come coppia, ma ci sono dei requisiti da dover soddisfare.

Temptation Island: quali sono i requisiti per iscriversi

Come già anticipato, per potersi iscrivere ai casting per partecipare a Temptation Island [VIDEO] sarà necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Collegandosi al sito di Witty TV e selezionando, all'interno del menù, la sezione dedicata al programma in questione sarà possibile ritrovarsi di fronte a un messaggio di avviso che indica quali sono i requisiti che si dovranno soddisfare per avere la possibilità di inviare la propria candidatura ed entrare così a far parte del cast di Temptation Island.

Compilare il modello non garantisce la partecipazione al programma, ma la possibilità di essere selezionati e contattati per partecipare ai casting dello stesso. Il messaggio che appare sulla parte superiore della schermata di compilazione dei vari moduli di partecipazione avvisa gli interessati che non saranno prese assolutamente in considerazione le iscrizioni di coppie già sposate o con uno o più figli a carico.

Inoltre è necessario avere compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio del programma. Per poter velocizzare anche la lavorazione della candidatura viene consigliato di compilare il modulo in tutte le sue parti, comprese quelle non ritenute obbligatorie.

Come iscriversi ai casting di Temptation Island

Per potere inviare la propria candidatura sarà necessario dirigersi sul sito Wittytv.it e cliccare sul tasto "casting" presente sulla parte superiore dello stesso.

Premendo il tasto sinistro del mouse sul suddetto pulsante si aprirà una schermata con i vari casting attualmente aperti e, scorrendo verso il basso sulla stessa pagina, si potrà selezionare quello desiderato (in questo caso quello dedicato appunto a Temptation Island).

Una volta selezionato il casting al quale si vorrà partecipare bisognerà indicare se si vuole inviare la propria candidatura come single oppure se si vuole partecipare con il proprio partner come coppia.

Partecipazione come single: se si aspira a partecipare al programma come single, e quindi divenire uno dei tentatori o una delle tentatrici presenti all'interno dei vari villaggi di Temptation Island, bisognerà cliccare sul pulsante "single" e compilare il modulo in tutte le richieste.

I dati obbligatori da dover fornire sono:

Nome

Cognome

Sesso

Codice Fiscale

Città e provincia di residenza

Data di nascita

Numero di cellulare

Allegare una fotografia propria

I dati facoltativi, ma comunque consigliati, sono invece:

Provincia e città di nascita

Indirizzo E-mail

Eventuale recapito telefonico secondario

Contatti social come Skype, Instagram, Facebook

Breve descrizione di sé con annessa motivazione

Seconda e terza fotografia

Una volta inseriti i dati richiesti sarà necessario visionare l'informativa sulla privacy e inserire la spunta sull'apposita casella prima di cliccare sul tasto "Invia". Se il modulo è stato compilato in maniera corretta, la candidatura verrà inviata, altrimenti un messaggio di avviso indicherà quali campi non sono stati inseriti correttamente.

Partecipazione come coppia: se si desidera partecipare in compagnia del proprio partner, invece, bisognerà selezionare la voce "coppia" e compilare il modulo che verrà fornito. Anche in questo caso verranno richiesti i dati relativi alla propria persona, ma in aggiunta si dovranno inserire anche quelli riguardanti il proprio partner, indicando anche l'anno in cui ha avuto inizio la relazione e la motivazione per la quale si intende partecipare al programma.

Tra le motivazioni che è possibile selezionare ci sono: differenza di età, distanza, gelosia, problemi generici di coppia, problemi familiari, solidità del rapporto, tradimento.