Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati paparazzati insieme e le fotografie sono state pubblicate su un noto settimanale. La coppia si è conosciuta dopo l'uscita dell'influencer milanese dalla casa di Cinecittà e il primo contatto sarebbe avvenuto da parte del protagonista de L'onore e il rispetto. Tommaso, mentre era al GF Vip, aveva criticato Gabriel per aver fatto credere per anni di amare le donne, nascondendo il suo orientamento. Una volta lasciato il reality di Canale 5, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è scusato con l'attore e, al momento, la coppia si frequenterebbe tra Milano e Roma.

Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi per un chiarimento

Gabriel Garko è stato ospite in una puntata del Grande Fratello Vip e, in quell'occasione, l'attore aveva fatto coming out, confermando quindi di aver avuto un fidanzamento finto con Rosalinda Cannavò. Tommaso Zorzi aveva criticato la scelta di Gabriel, sostenendo che il protagonista de Il bello delle donne non avrebbe avuto bisogno di fingere per anni. Una volta terminato il reality di Canale 5, Garko ha contattato Tommaso per spiegare la sua posizione e chiarirsi, ribadendo la sua stima nei confronti del vincitore del GF Vip. Dopo essersi confrontati virtualmente, la coppia si è incontrata nel capoluogo lombardo.

Tommaso Zorzi paparazzato con Gabriel Garko a Milano

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko si sono incontrati a Milano e le fotografie del loro incontro sono state pubblicate su Chi con la didascalia "inseparabili tra Milano e Roma".

In base alle indiscrezioni trapelate, la coppia ha fatto una passeggiata in centro, per poi bere un caffè a Palazzo Parigi, hotel dove alloggiava Gabriel. La frequentazione fra l'influencer milanese e l'attore è poi proseguita e si sarebbero visti anche nella capitale, dove Zorzi attualmente ha impegni lavorativi come opinionista de L'isola dei famosi.

La presunta frequentazione di Tommaso Zorzi e Gabriel Garko continua a Roma

Tommaso Zorzi si è recato a Roma per tre giorni, per partecipare, sia come opinionista a L'isola dei famosi, sia come guest star alla puntata speciale serale di Avanti un altro. In base a quanto riportato sul magazine diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Zorzi abbia trovato in Garko una inseparabile spalla.

Per il suo debutto nel programma condotto da Ilary Blasi, Tommaso ha avuto il sostegno, le critiche positive e il primo in bocca al lupo da parte di Gabriel e sembrerebbe non essersi trattato solo di un saluto scaramantico, ma qualcosa di più forte e bello. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulla frequentazione fra il vincitore della quinta edizione del GF Vip e Gabriel Garko.