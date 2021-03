L'avventura del Grande Fratello Vip 5 si è conclusa nel migliore dei modi per il giovane Tommaso Zorzi, proclamato vincitore di questa edizione ma per lui non è stato facile ritornare alla vita di sempre. Sebbene abbia già voltato pagina, partecipando all'Isola dei famosi come nuovo opinionista del reality show, Tommaso non ha nascosto che tornare alla vita di tutti i giorni, dopo sei mesi di "reclusione" all'interno della casa di Cinecittà, non è stato per niente facile.

La confessione di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: 'È stato uno shock'

Per Tommaso, infatti, non è stato facile abituarsi di nuovo alla sua vita di sempre, quella che aveva lasciato lo scorso settembre per intraprendere il percorso all'interno della casa del GF Vip, dove è riuscito a mettersi in mostra per le sue abilità e le sue capacità da showman.

Sta di fatto che, nel momento in cui si sono spenti i riflettori su questa quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, Zorzi ha ammesso di farsi seguire una psicologa che lo sta seguendo in questo percorso "riabilitativo" post reclusione al Grande Fratello Vip.

"Mi devo staccare piano dalle abitudini che avevo. È uno shock" ha spiegato Tommaso nel corso di una intervista rilasciata dopo la fine del reality show che lo ha visto trionfare.

Il montepremi di Tommaso vinto al GF Vip è stato donato in beneficenza

Intanto, a proposito del montepremi che ha vinto al Grande Fratello Vip, del valore di 100 mila euro, Tommaso ha fatto sapere di averlo devoluto interamente in beneficenza.

Il vincitore avrebbe avuto la possibilità di donare ad un'ente benefico soltanto la metà del premio vinto, ma Tommaso ha scelto di devolverlo per intero all'RSA e ai centri anziani, ammettendo di aver fatto questo gesto in ricordo dei suoi quattro nonni che ormai non ci sono più.

Un gesto che testimonia, ancora una volta, il grande cuore di Tommaso il quale ormai sembra aver spiccato il volo nel mondo televisivo.

Il nuovo impegno tv di Tommazo Zorzi: dopo il GF Vip arriva L'isola dei famosi 2021

Da questo lunedì sera, Tommaso è approdato nel cast della nuova edizione de L'Isola dei famosi, tornato in onda su Canale 5 dopo due anni di stop.

Zorzi veste i panni dell'opinionista, al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un'esperienza che ha accettato dopo una serie di tentennamenti. In un primo momento, infatti, Tommaso ammise di aver "detto no" all'Isola dei famosi perché desiderava risposarsi mentalmente dopo le fatiche del GF Vip 5.

Alla fine, però, si è convinto e così per 9 settimane sarà presente in prime time su Canale 5 in questa nuova avventura professionale che ha definito entusiasmante.