Cresce l'attesa per l'inizio della fase serale di Amici 20 e le anticipazioni della nuova edizione che partirà sabato 20 marzo su Canale 5 rivelano che ci saranno un po' di novità. In questi giorni, durante gli appuntamenti del daytime, sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti che si metteranno in gioco nel corso delle nove puntate previste in prime time. Occhi puntati su ospiti e giuria di questa edizione e, a quanto pare, potrebbe esserci anche l'attore Can Yaman, protagonista della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno.

Anticipazioni sul serale di Amici 20: alla prima puntata ritorna Sabrina Ferilli

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul serale di Amici 20 rivelano che la puntata d'esordio sarà trasmessa sabato 20 marzo in prime time su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa.

Rispetto all'ultima edizione, lo show della De Filippi dovrebbe essere registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla regolare messa in onda in televisione. Intanto, dalle pagine di un settimanale è stato anticipato che tra gli ospiti della prima puntata di questa stagione ci sarà Sabrina Ferilli, amica storica di Maria De Filippi. Si tratterà di un ritorno in studio ad Amici per l'attrice romana, dato che in passato, in svariate edizioni del serale, ha ricoperto il ruolo di giudice.

Alessandra Amoroso e Michele Bravi possibili giurati al serale

Questa volta, invece, Sabrina Ferilli sarà l'ospite d'onore della puntata d'esordio del talent show di Canale 5, per lanciare anche la sua nuova fiction dal titolo "Svegliati amore mio" in onda a partire dal 24 marzo in prime time.

Ma la Ferilli non sarà l'unico personaggio a prendere parte alla fase serale dello show di Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni, infatti, rivelano che potrebbero esserci anche due artisti della musica italiana, amatissimi dal pubblico di giovani e giovanissimi.

Trattasi di Alessandra Amoroso e Michele Bravi, i quali potrebbero partecipare allo show di Canale 5 nelle vesti di ospiti oppure di giudici anche se, pare, per una sola serata.

Can Yaman potrebbe approdare al serale di Amici 20

A questi due nomi, poi, potrebbe aggiungersi anche quello dell'attore turco Can Yaman, che ormai è diventata una vera e propria star nel nostro Paese. Non si esclude, infatti, che il protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, possa prendere parte a una delle puntate del serale di Amici 20 nelle vesti di giudice.

Del resto, in questo periodo Can si trova stabilmente in Italia, in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan e quindi potrebbe partecipare senza troppe difficoltà allo show della De Filippi che nutre una grande stima nei suoi confronti.