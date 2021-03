Nella serata di domenica 7 marzo in prime time su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Live-Non è la d'Urso, il programma condotto da Barbara d'Urso. Trattasi della prima puntata in onda dopo la finale del Grande Fratello Vip 5 che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Nonostante la conduttrice partenopea abbia più volte ammesso di voler avere come ospite in studio Zorzi, questi non sarà presente a Live.

Live-Non è la d'Urso, Tommaso Zorzi non sarà ospite il 7 marzo

Durante la puntata di Live-Non è la d'Urso del 7 marzo verrà dedicato ampio spazio alla finale del GF Vip. Tra gli ospiti mancherà Tommaso Zorzi.

Il vincitore della quinta edizione del reality show, dunque, non si sottoporrà alle domande della presentatrice, né tantomeno si siederà in studio per affrontare le fatidiche sfere.

Il motivo? Si parla di un possibile "veto" che sarebbe stato imposto a Tommaso e che gli vieterebbe di prendere parte alla puntata di Live-Non è la d'Urso in onda su Canale 5.

Si parla di 'veto' sulla presenza di Tommaso nel salotto di Barbara d'Urso

Al momento, sia Tommaso che d'Urso non hanno replicato alle indiscrezioni che sono trapelate sul web. Non si esclude, però, che la conduttrice possa decidere di fare chiarezza sulla questione nel corso della puntata del suo programma del 7 marzo alle 21:15 su Canale 5.

Nonostante l'assenza di Tommaso Zorzi, d'Urso potrà comunque contare sulla presenza di altri protagonisti del reality show.

Tra questi ci sarà Stefania Orlando, terza classificata alla finale del GF Vip.

Dal GF Vip 5 arriveranno Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli

In studio arriverà anche Rosalinda Cannavò, al centro del gossip per la sua love story con Andrea Zenga, ma anche per il suo rapporto problematico con Dayane Mello.

Ospite di Barbara d'Urso anche l'ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli, protagonista della storia d'amore con Giulia Salemi.

Parteciperà al talk show serale di Canale 5 anche Antonella Elia che quest'anno è stata l'opinionista del GF Vip 5.

Nella puntata di Live del 7 marzo d'Urso parlerà anche del Festival di Sanremo 2021

Le anticipazioni della nuova puntata di Live-Non è la d'Urso rivelano che si parlerà anche del Festival di Sanremo 2021: in questo frangente ci si soffermerà sui fatti salienti legati alla kermesse musicale.

Ospiti in studio anche Alba Parietti e Nicola Zingaretti, quest'ultimo reduce dalle dimissioni come segretario del Partito democratico.