Al Grande Fratello Vip, la dichiarazione d'amore di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò ha mandato in crisi quest'ultima. L'attrice siciliana, parlando con Andrea Zelletta, ha spiegato che forse nella relazione con Giuliano Cannavò c'è qualcosa che non va. Inoltre, la giovane ha ammesso di avere paura di essere giudicata per il suo atteggiamento.

Lo sfogo della gieffina

Andrea Zenga sabato 13 febbraio, ha svelato i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò: "Mi piacerebbe conoscerti meglio qui e fuori". Ovviamente, le parole dell'ex volto di Tempation Island hanno spiazzato la destinataria del messaggio.

A notte fonda, Rosalinda ha deciso di isolarsi dai "vipponi" per riflettere. Vedendo l'amica pensierosa, Andrea Zelletta è corso da lei per consolarla. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di avere vissuto anche lui una situazione simile all'esterno del Reality Show, suggerendo che, quanto in un primo momento la cosa possa sembrare complessa, in un secondo momento sarà tutto più chiaro. Poi, Zelletta ha supportato la sua amica: "Devi fare quello che ti rende felice". In risposta alle affermazioni dell'amico, la diretta interessata ha cominciato a sollevare dei dubbi sulla relazione con Giuliano Condorelli: "Mi sento un peso sullo stomaco". Rosalinda ha spiegato di averne parlato anche con Zenga, ma di non avere risolto i suoi dubbi.

Cannavò, infatti, ha confidato che non è normale provare delle sensazioni per un'altra persona se lontano dai riflettori hai un compagno da 10 anni: "C'è qualcosa che non va nella mia storia". La giovane ha confidato di essersi sentita felice in queste due settimane, perché le attenzioni di Zenga non le sono indifferenti. Tuttavia, la gieffina ha ammesso di avere paura che il suo atteggiamento venga giudicato in maniera negativa lontano dalla casa di Cinecittà: "Vengo da una famiglia con dei valori.

Ho paura che io stia andando oltre". Infine, Rosalinda Cannavò ha spiegato di temere anche il giudizio dell'amica Dayane Mello.

Il commento di Mello

All'interno della casa di Cinecittà, tutti i "vipponi" sono felici per l'avvicinamento di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò, tranne Dayne Mello. La modella brasiliana è apparsa piuttosto perplessa e non ha esitato a frenare l'entusiamo della sua amica: "Ci sono anche le famiglie di mezzo".

Dayane ha sostenuto che prima di mandare una relazione di 10 anni all'aria, Rosalinda dovrebbe fare le giuste considerazioni. Secondo Samantha de Grenet, invece, Cannavò non ha mai mancato di rispetto a nessuno. Una volta uscita dal Grande Fratello Vip, l'unica cosa che dovrà fare è quella di capire se sia ancora innamorata o meno di Giuliano Condorelli: "Non può basarsi sull'affetto della famiglia". Mello invece, ha concluso categorica: "Giuliano potrebbe essere l'uomo della sua vita".