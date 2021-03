Tommaso Zorzi è stato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di un'intervista esclusiva, pubblicata su un settimanale, l'ex protagonista di Riccanza ha rivelato un retroscena riguardo al consiglio che gli ha dato la psicologa, prima di lasciare la casa di Cinecittà. La specialista ha consigliato all'ex gieffino di valutare bene le proposte lavorative che gli sarebbero arrivate.

Tommaso Zorzi ha ricevuto un consiglio della psicologa del GF Vip

Tommaso Zorzi ha rivelato un retroscena riguardante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'ex concorrente di Pechino express, durante i mesi trascorsi nell'appartamento di Cinecittà, ha ricevuto il sostegno da parte dei fan, grazie alle dediche mandate attraverso gli aeroplani.

In merito all'affetto ricevuto dal pubblico, Zorzi ha confidato: ''Sentivo di essere amato perché ho visto volare sopra al giardino della casa più di cinquanta aerei con gli striscioni per me''. L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha spiegato di aver compreso di aver riscosso successo, grazie a un consiglio ricevuto dalla psicologa del Grande Fratello.

GF Vip, Tommaso Zorzi rivela il consiglio della psicologa del reality

In particolar modo, Tommaso Zorzi ha rivelato: ''Poi, prima di uscire, quando la psicologa dello show mi ha detto: ''Adesso tieni le bocce ferme'', ho capito". Il giornalista ha interpretato il consiglio che la specialista ha dato all'ex gieffino, come un avvertimento, riguardo al fatto che magari, con la popolarità ottenuta, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe potuto perdere la lucidità mentale.

L'ex protagonista di Riccanza, però, non è stato d'accordo con l'interpretazione data dal giornalista: infatti, per Zorzi, la psicologa, non intendeva che la fama gli avrebbe potuto far perdere la testa, ma ben altro. Tommaso ha replicato: ''Mah. Secondo me la psicologa con 'bocce ferme' intendeva dire: ''Scegli bene". In tv bisogna valutare le proposte, seguire una strategia''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il successo di Tommaso Zorzi dopo la vittoria al Grande Fratello Vip

Nel corso dell'intervista, Tommaso Zorzi ha parlato anche del successo ottenuto grazie ai sei mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia: ''Io tengo i piedi per terra e non mi pavoneggio, vivo con responsabilità questo mio primo ruolo istituzionale in uno show di prima serata Mediaset''.

In merito ai progetti futuri, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di avere in cantiere un libro: ''Do a Sorrisi un'esclusiva: lo sto già scrivendo. È una storia d'amore, fin dalla prima pagina''.