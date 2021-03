Il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, dopo le incomprensioni che ci sono state all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, continua a non essere dei migliori. In particolar modo, in una serie di interviste successive al reality show, Zorzi ha lanciato delle frecciatine contro Giulia, definendola "falsa" e lasciando intendere di non avere intenzione di chiarirsi con lei.

Tuttavia, in una recente diretta social l'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi si è sbilanciato nei confronti di Salemi e non ha escluso a priori l'ipotesi che tra di loro possa ritornare il sereno.

Tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi tornerà il sereno dopo il GF Vip?

Tommaso ha rivelato al giornalista di "Chi", Valerio Palmieri, di aver visto l'intervista social rilasciata da Salemi nella quale si parlava anche di un loro eventuale riavvicinamento. In quella circostanza la modella italo-persiana aveva detto che, se ci fosse stato un chiarimento, sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere.

"Devo dire che io amerei tantissimo fare da paciere tra di voi", ha affermato il giornalista parlando con Tommaso, il quale non ha detto di no. "Magari accadrà", ha replicato l'influencer in merito alla possibilità di fare pace con Salemi, rivolgendole poi un appello per vederla in studio all'Isola.

L'invito di Tommaso a Giulia per l'Isola dei famosi

"Noi la aspettiamo in studio all'Isola per sostenere Fariba", ha proseguito Tommaso nel corso dell'intervista, lasciando intendere che gli farebbe piacere vederla in trasmissione.

Cosa accadrà a questo punto nelle prossime settimane? Giulia e Tommaso faranno pace per davvero dopo i contrasti che hanno avuto al GF Vip? Resta da capire anche se Salemi prenderà parte oppure no ad una delle prossime puntate de L'isola dei famosi 2021 per sostenere mamma Fariba.

Recentemente, infatti, la fidanza di Pierpaolo Pretelli ha lasciato un "like" tattico ad un commento social di un fan, il quale sosteneva che la giovane non fosse presente in studio all'Isola dei famosi per non intromettersi nel percorso di sua mamma.

In questo modo, quindi, Giulia avrebbe preso le distanze dall'avventura di Fariba per consentirle di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico non soltanto perché e la "mamma di". Cosa accadrà dopo l'appello che le è stato rivolto da Tommaso Zorzi?

La mamma di Giulia Salemi in difficoltà all'Isola dei famosi

Non si esclude che Giulia possa cambiare idea e magari accettare di prendere parte ad una delle prossime puntate dell'Isola dei famosi per fare una sorpresa alla mamma che non se la sta cavando nel migliore dei modi sull'Isola.

La donna, infatti, non ha nascosto le sue difficoltà, e dimostra di fare molta fatica ad affrontare le varie prove organizzate dalla produzione. Il pubblico social, però, adora Fariba e spera di vederla arrivare agli step finali del reality show.