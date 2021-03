Da venerdì 19 marzo è disponibile su Disney+ la Serie TV 'The Falcon and the Winter Soldier'. Si tratta della seconda serie del MCU, dopo "Wandavision", ad approdare sul servizio streaming della Disney, è stata pensata col formato di sei episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno.

The Falcon and the Winter Soldier è ambientato sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame della Marvel, vede il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli rispettivamente di Falcon e del Soldato d’Inverno, entrambi si ritrovano in un mondo non facile da vivere, perfino per due super-eroi che hanno appena salvato l’universo.

Un episodio pensato per approfondire i due protagonisti

The Falcon and the Winter Soldier inizia subito con una spettacolare scena d’azione con effetti speciali degne delle pellicole dell’MCU, ma il focus dell’episodio vuole essere l’approfondimento dei due protagonisti, che erano invece stati lasciati in disparte nei vari film.

Sam e Bucky hanno sempre ricoperto il ruolo di spalle di Captain America, fungendo semplicemente quasi da estensioni del personaggio principale, con questa serie tv la Marvel vuole invece donare spessore e un background approfondito ai due Avengers.

Le soluzioni narrative presentate in questo primo episodio si dimostrano efficienti per la costruzione dei due protagonisti, permettendo allo spettatore di entrare più nello specifico nella vita di tutti i giorni di questi due eroi.

Analisi tecnica del primo episodio

La nuova serie Marvel a livello tecnico presenta scene d’azione fluide e sempre chiare, con effetti speciali che rendono credibile visivamente anche la più folle delle acrobazie, complice anche l’alto budget stanziato per le varie serie del MCU su Disney+.

La fotografia è molto realistica, senza un colore che domini prepotentemente sull’altro.

La regia permette all’episodio di essere chiaro e ben godibile da tutti. L’episodio si presenta come un buon prodotto pensato per il grande pubblico senza nessuna vena autoriale.

Il primo episodio si presenta come l’inizio di un percorso

Molto prima dell’uscita della serie erano trapelate notizie riguardo alla possibilità che fosse simile al genere dei "buddy movie" e dal primo episodio l’idea della Marvel sembra essere proprio questa.

Questo genere di film parla di solito di un viaggio con protagonisti due amici, magari all’inizio della pellicola i due neanche si sopportano, ma dopo tutte e avventure passate insieme diventano molto legati.

Questo pattern narrativo sembra potersi applicare pure alla serie Marvel, anche perché il rapporto di amicizia-odio tra i due protagonisti è ben chiaro in tutte le pellicole in cui sono comparsi. The Falcon and the Winter Soldier sembra quindi voler battere la strada del rapporto "comico" tra Sam e Bucky, mantenendo però toni seri e d’azione per quel che riguarda la trama.