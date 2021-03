Non sarebbe durata neppure un paio di mesi l'ultima storia d'amore nata negli studi di U&D. Stando a quello che si vocifera sul web, e che Amedeo Venza ha riportato su Instagram, tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sarebbe già tutto finito per svariati motivi. Anche se i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati pubblicamente, i fan hanno notato il gelo che è calato tra loro di recente: il tutto sarebbe dimostrato dalle mancate attenzioni social e dai pochi incontri che ci sono stati tra i due in questi giorni.

Rumor sull'ultima coppia nata a U&D

Sophie e Matteo sono gli ultimi protagonisti del Trono Classico di U&D a essersi fidanzati: i giovani si sono scelti davanti alle telecamere di Canale 5 tra gennaio e febbraio scorso, ma qualcosa sembra non aver funzionato.

Stando alle voci che circolano sui social network, tra la tronista e il corteggiatore si sarebbe già rotto qualcosa a poche settimane dall'addio al dating-show di Maria De Filippi. I primi a notare un distacco tra i piccioncini sono stati i fan, che subito hanno sottolineato la mancanza di incontri e di attenzioni social dopo un breve periodo idilliaco.

Amedeo Venza, poi, si è fatto portavoce di un rumor che da tempo impazza sul web sulla Codegoni e Ranieri. Nelle storie di Instagram del pugliese, infatti, il 23 marzo è possibile leggere il seguente messaggio: "Mi dispiace doverlo dire io, ma la frequentazione o l'inizio della storia tra Sophie e Matteo pare non abbia dato i frutti desiderati".

I motivi della possibile rottura tra la tronista e il corteggiatore di U&D

Stando ai Gossip che sono arrivati all'orecchio dell'informato influencer, ad allontanare forse definitivamente i due ex di U&D oltre alla distanza, "c'entra anche il lockdown che non ha permesso ai ragazzi di viversi in modo spensierato". Venza si è detto dalla parte di Matteo, che preferisce il silenzio all'esposizione social dei suoi problemi di coppia, mentre ha attaccato Sophie dicendo: "Lei è la protagonista numero uno della storia, è subito sembrata più avvezza a Instagram con video e selfie, lui è sempre stato riservato e distaccato da questo tipo di discorso".

Secondo il pugliese, dunque, l'ex tronista del dating-show avrebbe dovuto aggiornare i fan sugli sviluppi negativi che avrebbe avuto la sua relazione ultimamente, soprattutto perché la stessa è nata in televisione. "Loro l'hanno sempre sostenuta come coppia e singolarmente, quindi dovrebbe parlare per rispetto di chi oggi le permette di vivere il successo", ha chiosato il ragazzo sul suo profilo.

Silenzio social da parte di Matteo di U&D

Prima che Amedeo Venza si esponesse per confermare un rumor sulla coppia di U&D, i fan avevano già notato un distacco soprattutto basandosi sull'atteggiamento social di entrambi i protagonisti della trasmissione Mediaset. "Mi sa che si sono già lasciati", "Non si commentano mai le foto, quando all'inizio della storia credo sia normale farlo, anche perché sono una coppia pubblica", "Ma Matteo dov'è? Sophie non vi vedo mai insieme", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti di recente su Instagram sul gelo che è calato tra Ranieri e la Codegoni.

Se l'ex corteggiatore preferisce non sbilanciarsi sui vari gossip che stanno circolando sul suo privato, nelle ultime ore la milanese ha postato un breve video sui social per chiedere un po' di tempo ai suoi sostenitori: la giovane è apparsa confusa e non ancora pronta a rendere pubblica una verità della quale sta prendendo consapevolezza soltanto ora, ovvero che il legame con Matteo non sarebbe riuscito a resistere allo spegnimento delle telecamere.