Lunedì 22 marzo è andata in onda su Canale 5 la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino inviato in Honduras. Una delle naufraghe che si sta mettendo in evidenza in questo inizio di reality è Elisa Isoardi e la sua presenza nel programma richiama il "fantasma" di Matteo Salvini. La conduttrice piemontese ha avuto una storia d'amore con il politico e segretario leghista e da quando la loro relazione è giunta al termine, Elisa Isoardi non ha mai concesso gossip indiscreti, mantenendo sempre un certo tipo di atteggiamento riservato. Nel corso della terza puntata, però, la moglie di Francesco Totti ha tentato di stuzzicare l'avventuriera che sta dimostrando un carattere molto dinamico e forte all'interno del programma.

Ilary Blasi ha chiesto alla naufraga chi è a comandare tra lei e la natura. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha poi aggiunto: "Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi".

Brando Giorgi su Elisa Isoardi: 'L'ho trovata un po' più aggressiva'

Elisa Isoardi sta vestendo i panni della leader in questo avvio di Isola dei Famosi 2021. L'ex conduttrice della Prova del cuoco sta affrontando il programma con un atteggiamento molto determinato e deciso. Non sono mancate le discussioni e gli episodi di forte tensione, per esempio, con Brando Giorgi. Alle parole di Ilary Blasi che ha riportato alla luce il passato della piemontese, affermando che di leader lei se intende, Elisa ha preferito concentrarsi sul reality e si è soffermata proprio sulle liti avute con l'attore in riferimento alle razioni di cibo.

Brando Giorgi ha affermato che i naufraghi hanno avuto poche possibilità di confrontarsi prima che iniziasse il reality ambientato in Honduras. L'attore ha aggiunto di aver trovato Isoardi differente rispetto a come l'aveva conosciuta. "L'ho trovata un po' più aggressiva", ha dichiarato Giorgi. La replica di Elisa non si è fatta attendere e la conduttrice ha affermato che Brando è entrato all'Isola dei Famosi in una modalità sbagliata.

Discussioni sulla modalità di divisione del cibo tra i Rafinados

Dopo una settimana dall'inizio del programma sono cominciate le prime discussioni tra gli avventurieri, in modo particolare nel gruppo dei Rafinados. La tensione è cresciuta da quando si è aggiunto l'attore Brando Giorgi. Sembra che gli equilibri creati all'interno dei Rafinados sarebbero in bilico.

L'attore ha, ad esempio, notato che la divisione del riso non veniva eseguita in maniera uguale per tutti ma ad occhio. L'osservazione fatta da Giorgi ha fatto calare il gelo nel gruppo che, evidentemente, non si erano posti questo tipo di problema sino a quel momento. Le maggiori perplessità ce le ha proprio Elisa Isoardi e non ha mancato di manifestarle in confessionale. L'ex conduttrice della Prova del cuoco ha dichiarato nella puntata del 22 marzo che se la modalità di divisione del cibo non va bene ne discuteranno dopo la prossima ricompensa.