Ida Platano ha rotto il silenzio a pochi giorni dalla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La donna ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del magazine di Uomini e donne. Tante le dichiarazioni fatte da Ida. La dama bresciana non ha escluso un ritorno nel programma e ha poi rivelato di non aver guardato la scelta del suo ex Riccardo Guarnieri. Il tarantino ha lasciato Uomini e Donne mano nella mano con la trentottenne di Cassino, Roberta Di Padua, dopo un romantico ballo lento e una cascata di petali rossi.

Ida Platano e il ritorno a Uomini e Donne

Ida ha dichiarato di stare bene, anche se ci sono giorni sì e giorni no.

Poi, ha aggiunto che il suo umore ora è cambiato, è alto. La donna ha detto di essere orgogliosa per tutto quello che ha fatto nella sua vita. Ida ha affermato di aver fatto tante scelte nel suo percorso, e di andare fiera di ognuna di esse. Nonostante le difficoltà, se si guarda allo specchio si dice “Brava Ida, hai fatto un buon lavoro’. Ida ha dichiarato che si può essere felici da sole e che si deve imparare a essere felici da sole. La parrucchiera bresciana ha aggiunto che la vita a due è meravigliosa e che tutti vorrebbero vivere una favola. La cosa importante però è stare bene con se stessi nonostante la situazione sentimentale, ha detto. Ida ha poi dichiarato di aver deciso di non guardare la scelta del suo ex Riccardo, ma di seguire Uomini e Donne e aver notato due uomini.

Ida ha notato due uomini del parterre

Nel corso della lunga intervista, Ida Platano si è espressa su un possibile ritorno nel programma e ha anche rivelato chi le piace del parterre maschile. La donna ha dichiarato a tal proposito che non si può mai dire mai e che ha notato Gero e Luca. Ida, che ha preferito non parlare di Roberta Di Padua, la nuova fidanzata del suo ex Riccardo, ha dichiarato che non ha mai giocato a fare la vittima, ma si è sempre mostrata vera al 100 per cento con le sue gioie e i suoi dolori.

Ida non ha nascosto di aver seguito una terapia dopo l'addio a Riccardo Guarnieri. Proprio durante le sedute dallo psicologo ha imparato che tutto ciò che è stato fatto, giusto o sbagliato, va affrontato, metabolizzato e messo da parte per andare avanti con la propria vita.

La dama bresciana ha dichiarato di non aver mai seguito uno schema, ma sempre e soltanto il suo cuore.

Di tutto questo, Ida Platano ha detto di andarne davvero molto fiera. Dunque, sembra che la parrucchiera bresciana Ida Platano, dopo la forte delusione amorosa, sia riuscita una volta per tutte a voltare pagina. La rivedremo mettersi in gioco a Uomini e Donne per cercare un nuovo amore? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.