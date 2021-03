Massimiliano Mollicone il nuovo e giovanissimo tronista di Uomini e donne è oggetto in queste ultime ore di diverse segnalazioni, secondo le quali non sarebbe quello che dice di essere. Deianira Marzano, ha riportato quanto segnalato da un utente che sostiene che il ragazzo sia anche un attore. Fatto questo, tenuto nascosto e che non è emerso nel video di presentazione, dove invece Massimiliano ha raccontato la storia strappalacrime di una famiglia che ha vissuto momenti difficili dal punto di vista economico.

Segnalazioni su Massimiliano Mollicone, il nuovo tronista di Uomini e donne

Massimiliano Mollicone è sbarcato a Uomini e donne da poche settimane,.

Giovanissimo, ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 anche per la storia raccontata nel video di presentazione, dove è emerso un passato difficile ed in cui la sua famiglia si è dovuta arrangiare per poter mangiare. "Abbiamo fatto la fila alla Caritas" aveva raccontato il 20enne, vicenda che aveva colpito molto i telespettatori. A distanza di settimane dal suo debutto nel programma di Maria De Filippi, sono giunte diverse segnalazioni che dipingono un quadro diverso da quello raccontato da Massimiliano.

Deianira riporta una segnalazione su Massimiliano: 'E' anche un attore'

Nel dettaglio, a riportare una delle tante segnalazioni pervenute in questi giorni, è la nota influencer Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato quanto segue: "Massimiliano Mollicone non é solo quello che hanno dichiarato ma é anche un attore".

La ragazza della segnalazione ha poi aggiunto che il tronista avrebbe ricevuto anche un premio importante per un corto dove era protagonista. Fatto questo, riportato su Ciak e altre riviste del settore. La ragazza in questione, ha deciso di farsi avanti e rivelare la sua verità su Massimiliano dicendo: " Lo dico solo perché mi stanno sule p... quelli che piangono miseria per copione".

Altra segnalazione su Massimiliano di U&D: 'Non è vero quello che ha raccontato'

Una seconda segnalazione è arrivata da parte di un'altra fan che dichiara di conoscere bene il tronista di Uomini e donne. Anche questa ragazza conferma ciò che ha riportato Deianira in precedenza, aggiungendo che Massimiliano, nella sua presentazione, non ha nominato il fratellastro, facendo intuire come il giovane abbia omesso molti particolari della sua vita e della sua professione: "Non è vero quello che raccontato".

Al momento non vi è conferma alle segnalazioni, ma sul web molti utenti chiedono chiarezza e soprattutto si vuole capre il motivo per cui Mollicone non ha menzionato la sua carriera di attore.