Sono passate poche settimane da quando a Uomini e donne c'è stato il "cambio della guardia" tra i protagonisti del Trono Classico: dopo le scelte di Sophie e Davide, infatti, sono stati presentati tre nuovi tronisti. Massimiliano Mollicone, però, in queste ore è al centro del Gossip per una segnalazione social sul suo privato: pare che il ventenne non sia stato totalmente sincero quando si è descritto come un ragazzo poco fortunato e che fa lavori umili per sopravvivere.

Gossip su Massimiliano, uno dei tronisti di Uomini e Donne

Gli spettatori di Uomini e Donne stanno cominciando a conoscere i tre nuovi protagonisti del Trono Classico, ovvero i ragazzi che hanno preso il posto di Sophie Codegoni e Davide Donadei.

Mentre su Canale 5 vengono trasmesse le prime esterne di Samantha, Giacomo e Massimiliano con i loro corteggiatori/trici, sui social network impazza un rumor piuttosto interessante su uno di loro.

Lunedì 1° marzo, infatti, Deianira Marzano si è fatta portavoce di un gossip sul ventenne di Nettuno, il giovane che ha conquistato il pubblico del dating-show con il racconto del suo turbolento passato.

Tramite il suo profilo Instagram, l'influencer ha fatto sapere che le sono arrivate molte segnalazioni sul romano, tutte negative e riguardanti la vita che lo stesso farebbe lontano dai riflettori, un po' diversa da quella che lui ha descritto davanti alle telecamere.

L'indiscrezione sul ventenne di Uomini e Donne

Tra i messaggi che Deianira ha condiviso nelle sue Instagram Stories in queste ore, spicca quello di una persona che sostiene di conoscere molto bene un'amica del tronista di Uomini e Donne e la professione che eserciterebbe realmente.

"So per certo che Massimiliano non è quello che ha dichiarato, è anche un attore. Faccio questo perché mi stanno sulle scatole quelli che piangono miseria per copione", si legge nel post che Marzano ha pubblicato sul suo profilo l'1 marzo.

Stando a quello che ha raccontato una utente che la napoletana ha preferito far restare anonima, Mollicone non sarebbe alla prima esperienza davanti alle telecamere, anzi avrebbe recitato per film e cortometraggi nel recente passato.

"Ha anche avuto un premio per un corto dove è stato protagonista ed è uscito su molte riviste. Non so come sia possibile che abbiano cancellato tutte le tracce di questa cosa", si conclude così la segnalazione su uno dei volti nuovi del dating-show di Maria De Filippi.

Il commento di Deianira sul protagonista di Uomini e Donne

Prima di rendere pubblica la segnalazione che le è arrivata in direct, Deianira ha visionato foto e video che dimostrerebbero la reale partecipazione di Massimiliano a film e cortometraggi prima dell'approdo nel cast di Uomini e Donne.

"Allora non è ciò che vuole mostrare. Non è che cambi molto, ma almeno sappiamo le cose reali", ha commentato Marzano in una Instagram Stories che ha caricato nel primo pomeriggio dell'1 marzo.

Insomma, uno dei tre nuovi tronisti del format di Maria De Filippi è già finito al centro di una piccola polemica per aver omesso parte del suo passato. Nel video col quale si è presentato al pubblico di Canale 5 e alle corteggiatrici, infatti, Mollicone si è descritto come un ventenne più maturo dei suoi coetanei, che ha fatto tanti lavori umili pur di sfamare la sua famiglia.

Il romano, inoltre, nel filmato col quale ha esordito in televisione non ha fatto alcun accenno alla professione di attore che eserciterebbe da un po' magari per arrotondare.

Insomma, c'è da aspettarsi che le "indagini" sulla vita privata di Massimiliano vadano avanti, soprattutto per fare maggiore chiarezza sulla persona alla quale è stata data un'opportunità grande come quella di U&D.