Matteo Ranieri e Sophie Codegoni si sono conosciuti a Uomini e donne e sono usciti insieme dal programma a metà febbraio. Nella giornata di domenica 14 marzo, Deianira Marzano, influencer sempre attenta ai gossip, ha riportato sul suo account Instagram, una segnalazione ricevuta da un suo follower su Matteo. L'influencer campana ha ricevuto un messaggio da un suo fan, in cui veniva riportato che Ranieri avrebbe una ragazza a Genova e starebbe facendo di tutto per farsi lasciare da Sophie. L'ex concorrente dell'isola dei famosi ha condiviso fra le sue storie social, quanto ricevuto via messaggio, restando in attesa di prove e non dando per certa la notizia.

Segnalazione di Deianira su Matteo: avrebbe un'altra ragazza oltre Sophie

La persona che ha fatto la segnalazione a Deianira Marzano su Ranieri ha utilizzato un profilo fake e ha scritto: ''A quanto pare Matteo non è il classico bravo ragazzo che decanta, da fonti certe ti dico che lui a Genova ha una ragazza con cui stava già quando faceva il corteggiatore. Non vede mai Sophie per rispetto di questa tizia e sta facendo il possibile per farsi mollare per poi uscirne pulito''.

Deianira attende le prove della segnalazione di Matteo Ranieri

Il follower di Deianira ha affermato che, nella serata di domenica 14 marzo o nella giornata di lunedì 15 marzo, avrebbe mandato all'influencer alcuni screenshot per provare i fatti raccontati. Il fan di Marzano ha inoltre detto di avere amici a Genova che conoscono l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

La persona che ha scritto a Deianira ha ricordato, inoltre, anche la segnalazione che era già uscita in trasmissione, riguardo a una presunta relazione di Matteo con una ragazza, rivelatasi poi senza fondamento e il suo percorso, all'interno del dating show, non era stato minato.

Il commento di Deianira Marzano alla vicenda

Deianira Marzano non ha dato per certo il gossip ricevuto, non avendo nessuna prova che avvalorasse tale eventualità.

L'ex isolana ha soltanto scritto come didascalia a corredo delle sue storie Instagram, le seguenti parole: ''Certo questo messaggio non ha alcun valore senza prove... ma io penso che voce di popolo...Staremo a vedere come va a finire. Solo il tempo può darci conferma... o le prove''.

Riferendosi a Sophie, invece, Deianira ha dichiarato: ''Se così fosse, lei è una brava ragazza, mi dispiacerebbe!

Quindi mi auguro di no''. Al momento, sia Ranieri, sia Codegoni, non hanno ancora commentato la vicenda. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se l'influencer campana riceverà le prove o se la segnalazione si rivelerà una notizia fake, proprio come l'account da cui è arrivata.