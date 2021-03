I colpi di scena per i protagonisti di Uomini e donne non mancano mai e in queste ore i riflettori sono ben puntati sulla coppia composta da Sophie e Matteo. I due da quando sono usciti dalla trasmissione stanno vivendo una relazione a distanza, così come raccontato dai due diretti interessati in una serie di interviste. A un certo punto si era parlato anche di una possibile crisi in corso tra i due ragazzi ma per il momento hanno smentito. In queste ultime ore, tuttavia, l'infuencer Deianira Marzano ha riportato sul suo profilo Instagram una segnalazione che potrebbe mettere nei guai Matteo, dato che si vocifera che abbia un'altra ragazza.

La segnalazione social su Sophie e Matteo dopo Uomini e donne: 'Lui vuole farsi mollare'

Nel dettaglio, Deianira ha reso noto il messaggio che le è arrivato in privato da una persona che ha preferito restare anonima, la quale sostiene di sapere con certezza che Matteo Ranieri non è il "classico bravo ragazzo" che tutti hanno descritto dopo la partecipazione a Uomini e donne.

"Da fonti certe ti dico che lui a Genova ha una ragazza con cui stava già quando faceva il corteggiatore" scrive questa persona nella segnalazione social che ha scelto di far recapitare a Deianira.

"Non vede mai Sophie per rispetto di questa tizia e sta facendo il possibile per farsi mollare, per poi uscirne pulito" scrive ancora la persona che ha riportato questa segnalazione sul giovane Matteo.

'Matteo ha già un'altra ragazza a Genova' dicono su Matteo Ranieri

Tale persona, inoltra, tira in ballo anche la segnalazione venuta fuori ai tempi del suo percorso a Uomini e donne, quando si vociferava che Matteo avesse una persona a Genova con la quale si sentiva, nonostante in trasmissione stesse corteggiando Sophie.

"Alla fine, forse, stanno ancora insieme" dice tale persona anonima nella segnalazione riportata in rete da Deianira Marzano, la quale si augura che questa non sia la realtà dei fatti, dato che Sophie ha sempre dimostrato di essere una brava ragazza e non meriterebbe un trattamento simile da parte di Matteo.

Sophie non nasconde che ci sono state le prime discussioni con Matteo dopo la scelta

Ma quale sarà a questo punto la verità dei fatti? Matteo ha davvero un'altra ragazza a Genova così come si vocifera in queste ore sui social? I dubbi sulla coppia restano complici anche le ultime dichiarazioni dell'ex tronista di U&D che non entusiasmano più di tanto i fan.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sophie, infatti, non ha mai nascosto che la distanza (dato che lei vive a Varese e lui a Genova) talvolta costituisce un problema per la loro relazione e in questo periodo sono nate anche le prime discussioni proprio per questo motivo.