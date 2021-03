Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono finiti al centro del clamore mediatico. Dopo l'uscita da Uomini e donne, alcuni telespettatori hanno notato un certo distacco tra i due fino a pensare che la coppia sia già scoppiata. In seguito a numerose domande ricevute su Instagram, l'ex tronista ha deciso di fare chiarezza. Sophie ha chiesto ai suoi follower di darle tempo e di avere più comprensione.

La versione dell'ex tronista

Dopo l'uscita da Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sembravano felici. Successivamente, però, tra i due potrebbe essersi rotto qualcosa. A detta di alcuni telespettatori, la coppia si sarebbe allontanata.

Altri invece, sono arrivati a pensare che i due si siano lasciati.

Per la prima volta l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social e fare chiarezza sulla sua posizione. Su Instagram, Sophie ha riferito di avere ricevuto moltissimi messaggi ma anche tanti insulti. Codegoni ha precisato che non ha mai fatto finta di niente, perché non vuole escludere i suoi fan della sua vita privata. In un secondo momento, la diretta interessata ha chiosato: "Vi chiedo solo un attimo di tempo, un po' di comprensione". Poi, ha concluso con una sorta di appello: "Fidatevi di me, davvero".

Sebbene Sophie abbia deciso di esporsi sui social, il suo intervento non ha ancora chiarito come stiano realmente le cose con l'ex corteggiatore Matteo Ranieri.

La segnalazione di Deniara Marzano

Nei giorni scorsi, la prima a lanciare delle segnalazione su un'ipotetica rottura tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 era stata Denianira Marzano. La blogger aveva affermato che Sophie era già stanca di frequentare lontano dai riflettori Matteo. Ma non solo, Deianira si è detta convinta che la coppia non abbia ancora reso nota la crisi ai fan solamente per prendere tempo.

Alla segnalazione di Marzano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva deciso di replicare. In un'intervista il diretto interessato aveva spiegato che la relazione con Sophie proseguiva a gonfie vele. L'unico problema che divideva la coppia era la lontananza: Matteo vive in Liguria mentre Sophie in Lombardia, quindi con i provvedimenti anti-contagio vedersi non era così facile.

Inoltre, il giovane aveva ammesso che il lavoro di entrambi non permetteva ai due fidanzati di passare del tempo insieme durante la settimana.

Al momento non è chiaro cosa stia accadendo tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Tuttavia, non sarebbero la prima coppia uscita da Uomini e Donne ad essere scoppiata dopo un "fidazamento-lampo". Da qualche anno a questa parte, sono vari i protagonisti che lontano dai riflettoti hanno capito subito di non essere fatti l'uno per l'altra.