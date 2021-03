Prosegue l'appuntamento con la soap Beautiful, in onda tutti i giorni in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate americane che saranno trasmesse prossimamente anche in Italia, rivelano che Steffy dopo aver intrapreso una relazione con il dottor Finn, scoprirà di essere in dolce attesa. Peccato, però, che quel bambino che porta in grembo sia di Liam, il suo ex fidanzato e a quel punto la figlia di Ridge deciderà di scappare via e di far perdere le sue tracce.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy fidanzata con Finn ma è incinta di Liam

Nel dettaglio, Steffy dopo aver tradito il suo attuale compagno Finn con l'ex fidanzato Liam, scoprirà di essere in dolce attesa.

Tormentata dai dubbi, Steffy verrà a conoscenza del fatto che il bambino che porta in grembo è figlio di Liam: a stabilirlo sarà il test del Dna.

Eppure tale faccenda potrebbe essere molto più intricata del previsto per la figlia di Ridge, dato che i risultati del test potrebbero essere stati manipolati. A fare la sorprendente scoperta sarà proprio Finn.

Finn scopre che il risultato del test del Dna sarebbe stato manipolato

L'uomo, pur sentendosi tradito e amareggiato dal fatto che Steffy sia andata a letto con il suo ex compagno, non si è mai arreso all'idea di perdere per sempre la donna di cui è innamorato e non vuole rinunciare al loro futuro insieme, perché ne è follemente innamorato.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che la scoperta di Finn potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

Dopo aver scoperto tale verità sul test del Dna, il medico deciderà di precipitarsi alla Forrester Creations, per mettere al corrente Steffy di come stanno realmente le cose.

Nel momento in cui arriverà in ufficio, Finn si imbatterà in Ridge: in un primo momento l'uomo si mostrerà riluttante nei confronti del medico poi però gli confesserà tutta la verità.

Steffy ha deciso di trasferirsi a Parigi.

Steffy cambia vita e se ne va a Parigi: anticipazioni americane Beautiful

La figlia di Ridge, infatti, non è riuscita a perdonarsi di aver tradito il fidanzato con l'ex marito e di aver rovinato per sempre quella che sarebbe stata la sua favola d'amore con Finn.

Steffy, infatti, è convinta che Finn meriti una donna migliore al suo fianco e per questo motivo ha deciso di sparire lontano e di far perdere le sue tracce.

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che la giovane Forrester deciderà di cambiare vita in maniera radicale e, assieme alla piccola Kelly, frutto del suo matrimonio con Liam, prenderà un volo che la porterà a Parigi. Solo in questo modo potrà liberare i due uomini dalla sua "ingombrante" presenza.