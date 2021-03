Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 marzo Franco Boschi riuscirà a risolvere tutti i problemi economici di Nunzio e lo tirerà fuori dai guai. Proprio per questo motivo l'uomo sarà molto più sereno e potrà partire per la Sicilia con suo figlio. Poi però ci sarà un imprevisto che potrebbe rimandare il viaggio. Nel mentre Patrizio sarà in crisi da un lato per il bacio con Clara e dall'altro per il riavvicinamento con Rossella.

Intanto Jimmy continuerà a fare pressioni a Niko affinché contatti Susanna.

Alla fine il figlio di Renato acconsentirà e dirà alla ragazza di farsi intervistare da Jimmy. Invece Filippo sarà molto preoccupato per Roberto e dirà ancora una volta di non fidarsi di Lara.

Franco risolverà i problemi economici di Nunzio

Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 3 Franco sarà costretto a chiedere l'aiuto di Roberto Ferri dopo aver scoperto tutto quello che nasconde Nunzio. Nel mentre Patrizio e Clara dopo che si baceranno, il loro bacio causerà delle ripercussioni. Invece Niko continuerà a subire delle ripercussioni da Jimmy. Quest'ultimo vorrà che il figlio di Renato contatti Susanna.

Poco dopo Franco riuscirà finalmente a risolvere tutti i problemi economici di Nunzio. Dopodiché l'uomo sarà pronto per partire per la Sicilia insieme al figlio, ma arriverà una richiesta speciale che potrebbe rimandare il viaggio nuovamente.

Intanto Niko acconsentirà a contattare Susanna, a cui chiederà di farsi intervistare da Jimmy.

Patrizio sarà in crisi dopo il bacio di Clara e il riavvicinamento di Rossella

Successivamente Franco sarà costretto a fare una scelta alquanto difficile, mentre Rossella avrà terminato di scrivere la sua tesi di laurea e sarà pronta a presentare la sua prima bozza al professor Volpicelli.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Purtroppo per la ragazza non tutto andrà come aveva previsto.

Intanto Clara si scontrerà per l'ennesima volta con Alberto e deciderà di chiamare Patrizio per un po’ di conforto. In questa occasione i due si ritroveranno molto vicini. Nel frattempo Franco sarà molto più tranquillo in quanto avrà risolto tutti i problemi di Nunzio. L'uomo sarà sereno in quanto avrà tirato il ragazzo fuori dai guai.

Infine Patrizio sarà in crisi e pieno di dubbi dopo il bacio con Clara e anche perché Rossella vorrà avvicinarsi nuovamente a lui. Nel mentre Filippo sarà molto preoccupato per Roberto e gli dirà ancora una volta di non fidarsi di Lara. Intanto quest'ultima prenderà un'indesiderata iniziativa.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle nuove puntate di Un posto al sole per scoprire ulteriori novità.