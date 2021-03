Maurizio Aiello ha postato, sul suo profilo Instagram, una foto in cui svela un interessante dettaglio sul futuro di Un posto al sole. Nel post, in cui l'attore è intento a studiare il suo copione, il foglio risulta parzialmente a favore di camera e lascia intravedere una notizia che i fan di Upas attendevano con ansia. Il testo non è molto nitido ma si può leggere chiaramente, tra i protagonisti del suo dialogo, il nome di Marina Giordano. Difficile capire quanto sia voluto il suo gesto, ma va ricordato che, già nel 2019, l'attore si era reso protagonista di un episodio analogo. In quel caso infatti l'artista, con quasi un mese di anticipo, aveva rivelato che Clara si sarebbe concessa ad un amico di Alberto in cambio di una raccomandazione lavorativa per lui.

A seguire un'analisi sul contenuto di questo foglio e alcune informazioni sul ritorno di Marina.

Un posto al sole: Maurizio Aiello anticipa il ritorno di Marina

La notizia dell'addio di Marina Giordano aveva destabilizzato i fan, portandosi dietro una marea di proteste. Va detto che Maurizio Aiello era stato il primo ad annunciarne, in via ufficiosa, il ritorno. L'attore aveva infatti postato un video sul suo profilo Instagram in cui scherzava vicino al camerino di Nina Soldano. Da pochi giorni però è giunta la conferma ufficiale da parte del produttore creativo della Fremantle che Marina sarebbe tornata e che lo avrebbe fatto in modo eclatante. Aiello però stavolta è andato oltre, mostrando una prova più che tangibile del ritorno dell'imprenditrice Giordano.

L'attore ha infatti svelato una pagina del copione futuro dove si legge, nero su bianco, il nome di Marina, ma che altro c'è scritto?

Un posto al sole, il copione preannuncia che Alberto sarà molto agitato

Va premesso che Maurizio Aiello potrebbe aver postato una vecchia foto spacciandola per nuova o che abbia semplicemente voluto prendere in giro i fan, ma considerati i suoi trascorsi il suo post risulta più che credibile.

Ma cosa si legge di preciso in questa pagina di copione? Purtroppo poco o niente, ma ci sono alcuni dettagli molto interessanti. In primis il nome di Marina Giordano. A quanto pare la donna si lamenterà per l'intrusione di Alberto ( nel suo ufficio?). Di contro Alberto correrà dalla donna, con il volto stravolto, mettendo in ansia la donna. Considerato che tra i due non scorre buon sangue, cosa potrebbe mai spingere Alberto a rivolgersi a Marina.

Tra i due potrebbe nascere forse un sodalizio? Magari proprio contro Ferri? Difficile a dirsi, di sicuro Alberto odia molto più Ferri di Marina e, nelle prossime puntate, dovrà fare i conti con una situazione molto complessa tra Barbara che continua a tenerlo sotto il suo giogo e Clara, ormai sempre più vicina a Patrizio.