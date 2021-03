Nelle puntate di Una vita appena trasmesse dalla tv spagnola, Lolita comincerà una relazione con il nuovo arrivato Fidel. Il loro legame scatenerà la dura reazione di Ramon, che non accetterà di vedere al fianco della nuora un uomo che non sia Antonito. Palacios senior non avrà ancora superato la morte del figlio e di Carmen, nonostante siano passati già cinque anni dal tragico evento.

Una vita, Lolita e Ramon in disaccordo dopo la morte di Antonito

Le anticipazioni di Una vita provenienti dalla Spagna, svelano che dopo l'attentato anarchico che sarà costato la vita a Antonito e Carmen, Ramon non sarà più lo stesso.

La narrazione, come noto, riprenderà a distanza di cinque anni dal tragico evento e vedrà Ramon e la nuora Lolita essere in disaccordo. Entrambi staranno soffrendo per la perdita dei loro cari ma affronteranno il dolore in modo diverso. Le loro divergenze porteranno Ramon a trasferirsi a casa di Felipe. Le cose peggioreranno nel momento in cui nel quartiere farà la sua comparsa Fidel, un uomo che legherà subito con Lolita. Anch'egli infatti, cinque anni prima, ha subito la perdita dei propri cari e ciò farà sì che tra lui e la vedova di Antonito si instauri un profondo legame.

Una vita, spoiler: Ramon turbato dalla complicità tra Lolita e Fidel

Ramon avrà un dispiacere enorme nel vedere la complicità che si instaurerà tra la nuora e Fidel e le cose peggioreranno per Palacios senior nel momento in cui farà temporaneamente ritorno ad Acacias Moncho, il figlio di Antonito e Lolita.

Il bambino infatti, dopo la morte del padre, è andato a vivere a Cabrahigo con i parenti di Lolita, ma tornerà per un certo periodo nel quartiere. Ramon preferirà non incontrare il nipote perché gli ricorderà troppo il figlio defunto e questo suo atteggiamento deluderà parecchio Lolita. Ramon inoltre, seppur da lontano, vedrà passeggiare la nuora e il nipote insieme a Fidel, proprio come fossero una famiglia e ne rimarrà profondamente turbato.

Una vita, Ramon non vede di buon occhio la nuova relazione di Lolita

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Una vita, si verrà a sapere che Lolita cercherà di andare avanti con la sua vita e accetterà un invito a cena di Fidel. Questo manderà su tutte le furie Ramon, che non vedrà di buon occhio la nuova relazione della nuora. L'uomo infatti, non accetterà di vedere accanto a Lolita un uomo che non sia Antonito.

Riuscirà Ramon a superare il suo dolore e ad accettare che la donna si rifaccia una vita? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni spagnole della Serie TV. Si ricorda che, a causa della differenza temporale tra la messa in onda spagnola e quella italiana, le puntate a cui si fa riferimento in questo articolo, verranno trasmesse su Canale 5 tra circa un anno.