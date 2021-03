I colpi di scena per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore non mancheranno nel corso delle prossime settimane. Le trame del 2021 della soap opera di Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e soprattutto arriverà il momento di "sparigliare le carte" per alcuni dei protagonisti storici della serie. Occhi puntati sul personaggio di Marta, la quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e a fare i conti con se stessa, visto che la donna nasconde qualcosa di non detto a suo marito Vittorio.

Molto presto, però, per Marta arriverà il momento della resa dei conti finale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 2021: l'atteso ritorno di Marta da Parigi

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che dopo il soggiorno a Parigi, da suo fratello Riccardo, per Marta giungerà il momento di rientrare di nuovo in città a Milano.

In un primo momento, però, per lei non sarà affatto facile prendere la decisione di rimettere piede in città. E così, vedremo che prima annuncerà la data del suo ritorno poi all'ultimo minuto cambierà di nuovo idea e deciderà di restare ancora un po' di tempo a Parigi.

Alla fine, però, possiamo annunciarvi in anteprima che il ritorno di Marta ci sarà. La moglie di Vittorio rimetterà piede a Milano durante le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda a fine marzo (probabilmente nella settimana 29 marzo - 2 aprile 2021).

Marta e Vittorio: arrisa la resa dei conti finale ed è crisi

Un ritorno che sarà caratterizzato da colpi di scena clamorosi, dato che la donna dovrà prendere in mano le redini della sua vita affettiva e sentimentale. Per Marta, infatti, giungerà il momento di affrontare suo marito Vittorio e questo momento della resa dei conti finale, la porterà ad entrare in crisi con il suo amato.

Marta e Vittorio, infatti, si ritroveranno entrambi con le spalle al muro e questa volta dovranno "sputare il rospo", visto che hanno degli "scheletri nell'armadio" che fino a questo momento non hanno confessato. Troveranno un punto di incontro oppure si diranno addio definitivamente?

Adelaide farà chiarezza sul mistero di Achille: trame Il Paradiso delle signore del 2021

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda dei due coniugi Conti, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per un po' di novità legate alla contessa Adelaide.

Dopo aver mantenuto a lungo il silenzio sulle sorti del suo ormai ex marito Achille Ravasi, la contessa sarà chiamata a fare chiarezza sull'uomo. Anche in questo caso i colpi di scena non mancheranno in una trama che andrà a tingersi sempre più di giallo.