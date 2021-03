Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le nuove anticipazioni delle puntate spagnole in onda prossimamente in tv, rivelano che ci saranno dei risvolti importanti legati al personaggio di Genoveva. La donna, infatti, riuscirà nel suo intento di riuscire a riconquistare di nuovo il cuore dell'amato Felipe, reduce dal fallimento della sua relazione con Marcia che in realtà era già sposata con Santiago, tornato in paese poco prima delle loro nozze. Genoveva, dopo aver ripreso la relazione con l'avvocato, scoprirà di essere in dolce attesa ma non sa con esattezza se quel bambino sia realmente di Felipe.

Anticipazioni spagnole Una vita: Genoveva scopre di essere incinta

Nel dettaglio, Genoveva dopo aver fatto di nuovo breccia nel cuore di Felipe, si renderà conto che le serve qualcosa in più per poter essere sempre presente nella vita dell'avvocato. Qualcosa che possa servire come una sorta di "garanzia" per il resto della vita: cos'altro se non un figlio?

Del resto il desiderio di maternità non è una novità per Genoveva che più volte, anche in passato, aveva rivelato a Felipe che sognava di poter diventare mamma al più presto e quindi mettere al mondo del bambini.

Ebbene tale desiderio, ad un certo punto diventerà realtà. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una vita, infatti, rivelano che Genoveva scoprirà di essere incinta del suo primo figlio.

Genoveva tradisce Felipe prima della scoperta della gravidanza

Una notizia che la renderà felice, ma al tempo stesso la donna dovrà fare i conti con i dubbi che la tormenteranno.

Il motivo? Genoveva non è stata sempre fedele al suo compagno Felipe ma l'ha tradito con Santiago, il marito di Marcia. Durante uno dei suoi incontri con Santiago, la discussione era degenerata al punto che per la donna per ottenere il suo silenzio ha deciso di offrirsi a lui.

Genoveva e Santiago, quindi, hanno trascorso un'intensa notte di passione insieme e il ricordo di quei momenti affollerà la testa della donna, dilaniata dal dubbio sulla gravidanza.

Spoiler spagnole Una vita: I dubbi di Genoveva sul bambino

La Salmeron, infatti, non sa chi è il vero padre di quel bambino che porta in grembo e non si esclude che possa essere proprio figlio di Santiago e non del suo amato Felipe.

Intanto, le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che l'avvocato dopo aver scoperto la notizia della gravidanza, apparirà preoccupato.

Il motivo? Lui e Genoveva non sono sposati e per questo motivo teme la notizia di un figlio fuori dal matrimonio, possa essere considerato un grande scandalo tale da mettere a repentaglio la sua carriera da avvocato.