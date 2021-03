Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno 22 al 28 marzo del 2021. La dark lady Ursula Dicenta cercherà di dire all'avvocato Felipe che Genoveva lo sta soltanto ingannando, ma l'uomo non le crederà e deciderà di buttarla fuori dalla sua abitazione e dal quartiere spagnolo di Acacias 38. Nel frattempo, il nuovo arrivato Santiago chiederà del denaro alla perfida Genoveva Salmeron per andare via per sempre dal quartiere insieme alla domestica brasiliana Marcia Sampaio, ma l'ex moglie di Alfredo Bryce cambierà il suo piano e non vorrà più che i due lascino Acacias 38.

Prossimi episodi, trame soap opera: la pittrice Maite farà fare un ritratto di nudo alla giovane Camino

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Una vita, la pittrice francese Maite dirà a Camino di fare un ritratto di sua madre per farle capire in che cosa consistono le loro lezioni, mentre in un secondo momento la pittrice dirà alla sua nuova studentessa di fare un ritratto di un nudo maschile e la giovane rivivrà ancora una volta i suoi incubi su Valdeza. Infine, il marito di Marcia Sampaio penserà a come fare tanti soldi per scappare via da Acacias 38 con sua moglie Marcia e si farà venire in mente un piano.

Prossime puntate, trame di fine marzo 2021: Santiago vorrà prendere dei soldi per andare via

Nelle prossime puntate di Una vita, Santiago capirà che per fare i soldi dovrà sfruttare la visita nel quartiere da parte di un giocatore, mentre Bellita cercherà di confortare Margarita dopo l’abbandono di Alfonso.

Nel frattempo, Emilio non riuscirà più a capire come placare la rabbia della giovane Cinta e cercherà l'aiuto da parte di Antonito. Infine, la dark lady Ursula si nasconderà e proverà ad attaccare Alvarez Hermoso dopo essere stata sbattuta fuori casa.

Soap opera Una vita, puntate fino al 28/03: Cinta continuerà ad avere dei problemi con Emilio

Le anticipazioni di Una vita, rivelano che Cinta dirà di aver ricevuto un'offerta molto importante per recitare all'interno di un teatro, mentre ci saranno sempre i problemi con Emilio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto, Felicia riceverà il quadro da parte di sua figlia e sarà contenta nel vedere il suo talento e Camino presa dall'euforia bacerà Maite. Nel frattempo, Santiago dirà a Marcia di aver litigato con una persona per una questione riguardante il lavoro e la donna non ci crederà. Infine, Maite dirà a Felicia di mandare sua figlia all'università e la giovane ragazza non capirà se lo sta facendo per il suo bene.

Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera Una vita, bisognerà attende i prossimi giorni.