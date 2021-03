Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno 5 all'11 aprile del 2021. La dark lady Ursula Dicenta deciderà di andare in carcere dal trafficante di donne Cesar Andrade per avere informazioni su Santiago Becerra.

Nel frattempo, crescerà sempre di più la rabbia da parte di Genoveva Salmeron nei confronti di Alvarez Hermoso visto che non si preoccuperà della sua gravidanza, mentre Maite dopo aver baciato Camino deciderà di non volerla più vedere e si allontanerà.

Prossime puntate, soap opera Una vita fino all'11 aprile 2021: Marcia dubiterà di Santiago

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, Maite sarà sempre più preoccupata per aver baciato Camino e lascerà la città mentre, dopo aver passato una notte passionale con Santiago, la domestica brasiliana Marcia Sampaio non smetterà di dubitare di suo marito. Nel frattempo, Javier Velasco il legale di Cesar Andrade, deciderà di andare a trovare Genoveva per avvisarla che una donna ha parlato con lui per chiedere informazioni su Santiago. L'ex moglie di Alfredo Bryce capirà subito che la donna che si è presentata da Javier Velasco è la dark lady Ursula.

Soap opera, puntate in Italia: Emilio non vorrà perdere Cinta e si dichiarerà alla donna

Nei prossimi episodi di Una vita, Genoveva e Javier lavoreranno insieme per smascherare Ursula, mentre Josè si preoccuperà molto per lo svenimento improvviso da parte di Bellita. Intanto, Emilio dichiarerà tutto il suo amore nei confronti di Cinta e i due si metteranno insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Subito dopo che la donna ha deciso di fidanzarsi con Emilio, penserà a questa sua decisione e non sarà più convinta. Infine, Maite ritornerà in città per far felice Camino, mentre Ursula ritornerà ad Acacias 38 ed entrerà nuovamente in casa di Genoveva, mentre Felipe preparerà la sua dichiarazione per il processo di Andrade.

Ursula ritornerà nel quartiere spagnolo e non sarà voluta dai suoi vicini di casa

Le anticipazioni di Una vita, rivelano che Marcia Sampaio andrà a casa dell'avvocato Felipe e quest'ultimo le dichiarerà ancora una volta tutto il suo amore. Intanto, Marcia ascolterà Alvarez Hermoso e mentre sarà pronta anche lei a dirgli che non ha mai smesso di amarlo, arriverà Santiago Becerra. Quest'ultimo ascolterà tutta la conversazione che hanno avuto Marcia e Felipe e li minaccerà. Infine, il marito di Marcia Sampaio vieterà a sua moglie di andare nell'abitazione di Felipe per cercare di allontanarli per sempre.

Per scoprire le prossime puntate di Una vita, bisognerà attendere le anticipazioni degli episodi spagnoli.