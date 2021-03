Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli si professa sempre più innamorato di Giulia Salemi. Tra i due è nata una relazione all'interno della casa più spiata d'Italia che sta proseguendo all'esterno a gonfie vele. Nella giornata di sabato 27 marzo, però, il secondo classificato dell'edizione più lunga del reality è ritornato a parlare di un'altra delle protagoniste indiscusse del programma, Elisabetta Gregoraci con cui ha stretto un rapporto molto speciale anche se mai andato oltre l'amicizia. Il materano ha rilasciato un'intervista alla trasmissione radiofonica 'Non succederà più' condotta su Radio Radio da Giada Di Miceli nella quale il lucano ha affermato : “Un futuro fuori dalla casa del GF Vip con me non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi".

Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: 'Continua a mettere like a commenti su cose che riguardano i Gregorelli'

In seguito alla partecipazione al GF Vip 5, l'ormai ex coinquilino del reality andato in onda su Canale 5 ha dichiarato di sentirsi stanco di determinati atteggiamenti che la showgirl calabrese continua a manifestare in particolare sui social. Intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica 'Non succederà più' Pretelli si è definito felicissimo della storia che sta proseguendo lontano dalle telecamere con l'italo-persiana Giulia Salemi. Ritornando all'ex moglie di Flavio Briatore, il materano ha dichiarato che ha avuto modo di parlare con Gregoraci al termine del Grande Fratello Vip 5 ed ha aggiunto che i due si sono chiariti su vari aspetti ma la calabrese prosegue a mettere like a commenti riguardanti post riferiti ai 'Gregorelli', ovvero alla potenziale coppia composta da Pierpaolo ed Elisabetta, ribattezzata con questo appellativo dai fan.

La conduttrice, ad esempio, un paio di settimane fa aveva scritto su Instagram in risposta ad un follower in riferimento ai Prelemi: “Io penserei alla loro vita [dei Prelemi, ndr] ognuno la sua, se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo nel dirlo, che pagliacciata!”

Pierpaolo Pretelli: 'Io e Giulia non parliamo più di Elisabetta Gregoraci'

L'ex gieffino giunto secondo dietro a Tommaso Zorzi nel reality condotto da Alfonso Signorini ha continuato a proferire parole in riferimento ad Elisabetta Gregoraci.

Pretelli ha espresso la volontà che si attenuasse il discorso sulla conduttrice sottolineando, inoltre, la showgirl ha improntato il loro rapporto sull'amicizia e tale deve restare. 'E' sempre stata chiara', ha detto Pretelli ai microfoni di Gulia Di Miceli su Radio Radio. Parlando poi della sua relazione con Giulia Salemi, il 30enne ha evidenziato che la loro storia d'amore sta continuando con spensieratezza senza parlare di Elisabetta Gregoraci.