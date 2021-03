Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e la anticipazioni ufficiali rivelano che domenica 28 marzo, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono tornati di nuovo in studio per le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in tv su Canale 5. Occhi puntati anche questa volta su Gemma Galgani, la quale dovrà fare i conti con il "no" da parte di Roberto che l'ha lasciata amareggiata e delusa. Per Samantha, invece, sono arrivati due nuovi corteggiatori, tra cui un ex volto di Temptation Island.

Uomini e donne, registrazione del 28 marzo: Gemma delusa da Roberto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 28 marzo rivelano che Roberto ha scelto di proseguire la sua frequentazione con Isabella e non con Gemma.

Isabella, però, al termine della scorsa puntata ha rimproverato il cavaliere, ritenendo che avrebbe dovuto valutare meglio la situazione ed evitare di illudere Gemma, mandandole messaggi con cuoricini e baci, visto che la dama torinese ha creduto che si fosse un reale interesse da parte sua.

Durante la puntata, però, il cavaliere ha ribadito ancora una volta che Gemma si è illusa un po' troppo, perché non doveva basarsi solo su questi messaggi ma, a prendere le difese della donna, ci penserà anche Nicola Vivarelli.

Armando attacca Nicola Vivarelli, ex di Gemma

Le anticipazioni di Uomini e donne, rivelano che Nicola ammette di aver parlato con Gemma nel dietro le quinte del programma e di aver scoperto che ci è rimasta malissimo per la situazione che si è venuta a creare con Roberto, al punto da piangere tantissimi.

Proprio per questo motivo, Nicola rimprovererà duramente Roberto perché non è stato in grado di confortarla.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 marzo, è intervenuto anche Armando il quale ha puntato il dito contro Nicola, sostenendo che in realtà a lui non fregherebbe nulla di Gemma e che starebbe approfittando di questa situazione soltanto per avere visibilità.

Al tempo stesso, poi, Armando ha tirato in ballo anche Roberto che starebbe sfruttando Gemma soltanto per farsi vedere e apparire così in televisione.

Ex tentatore di Temptation Island in studio per Samantha: registrazione U&D del 28 marzo

Gli spoiler della nuova registrazione di U&D di questa settimana rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguardano il percorso della tronista Samantha.

Per lei, infatti, sono arrivati due nuovi ragazzi pronti a conoscerla e ad approfondire la frequentazione con la tronista curvy di questa edizione.

Trattasi di Bohgan, noto al pubblico di Canale 5 per essere un ex tentatore di Temptation Island, che si mise in mostra con Antonella Elia. In seguito al suo arrivo, ci sarà un acceso diverbio in studio con Alessio, che questa settimana è stato lasciato a casa da Samantha.