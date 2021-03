In Una vita, nelle puntate in onda dal 28 marzo al 3 aprile, i telespettatori vedranno che Felipe accuserà Ursula di aver voluto uccidere Genoveva facendo arrivare Cristobal nel quartiere. La vedova Bryce inoltre, chiederà all'avvocato di fermarsi a dormire a casa sua mentre Margarita verserà una misteriosa polverina nel tè di Bellita. La starà avvelenando?

Una vita, spoiler al 3 aprile: Felipe vuole Ursula in carcere

Dando uno sguardo a ciò che accadrà in Una vita da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile, Cristobal verrà arrestato da Mendez. Successivamente Felipe affronterà Ursula e la accuserà di essere starà lei a far tornare Cristobal ad Acacias per far uccidere Genoveva.

Ursula negherà ogni accusa ma Alvarez Hermozo le giurerà che farà di tutto pur di vederla in carcere. Tra Emilio e Cinta le cose non sembreranno andare bene, mentre Felicia riceverà in dono da Camino un ritratto fatto da lei e si convincerà a farle riprendere le lezioni di pittura.

Una vita, anticipazioni: Bellita avvelenata da Margarita?

Nelle nuove puntate di Una vita, Rosina parteciperà al salotto letterario, ma il suo intervento annoierà i presenti. Arantxa intanto, accetterà il corteggiamento di Cesareo mentre Margarita andrà a far visita a Bellita, versandole di nascosto nel tè una polvere misteriosa. Santiago invece, farà ritorno ferito alla pensione preoccupando Marcia. L’uomo mentirà alla moglie, dicendole di aver litigato con un garzone al mercato.

Maite e Camino saranno sempre più vicine tanto che la pittrice arriverà quasi a baciare la ragazza. In seguito, Maite suggerirà a Felicia di iscrivere Camino all’Accademia delle Belle Arti. Emilio nel frattempo, organizzerà un pranzo per Cinta, ma la fidanzata non si presenterà. Ursula, sempre più preda dei suoi deliri, si intrufolerà in casa di Genoveva per rubare un ritratto.

Felipe intanto, si confiderà con Liberto, dicendogli di nutrire dei dubbi sulla buona fede di Genoveva.

Trame Una vita: Genoveva teme di essere aggredita da Ursula

In Una vita, Maite e Camino si avvicineranno sempre di più e la giovane Pasamar rimarrà a bocca aperta quando la pittrice le mostrerà uno dei suoi ultimi lavori dipinto a Parigi e raffigurante due donne senza veli e abbracciate.

Cesareo intanto, sospetterà che Santiago sia invischiato in qualcosa di losco. Genoveva invece, chiederà a Felipe di fermarsi a dormire a casa sua, in quanto avrà timore di essere aggredita da Cristobal o da Ursula. Quest’ultima comincerà invece a sospettare che Salmeron e Santiago siano alleati e per questo non esisterà a minacciare di nuova Genoveva, dicendole di avere informazioni compromettenti contro di lei. La vedova Bryce nel frattempo, riceverà un invito per un ricevimento a palazzo reale organizzato dal Ministero della guerra. Maite, invece, comincerà a passare sempre più tempo con le domestiche e questo infastidirà parecchio Rosina. Cesareo rivelerà a Marcia che Santiago frequenta bische clandestine e la donna troverà in un cassetto una busta piena di denaro.

Cosa accadrà ora? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.