Due protagoniste della soap opera di origini spagnole Una vita movimenteranno i prossimi episodi in onda su Canale 5 con i loro numerosi scontri. Ovviamente si tratta di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), che se ne diranno di tutti i colori. Quest’ultima, addirittura, verrà di minacciata di morte dalla sua ex signora, che la riterrà la colpevole dell’incidente occorso all’amato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Intanto, tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno preoccupati per l’avvocato poiché le sue condizioni di salute peggioreranno, nonostante il ricovero in ospedale.

Una vita, trame: Ursula stringe un patto con Andrade, Felipe viene investito

Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, dicono che Ursula, non appena Genoveva le ordinerà di andarsene via dalla sua abitazione, si recherà in carcere da Andrade. L’ex governante confesserà al detenuto di aver ascoltato una sua conversazione con Genoveva in cui parlavano di Santiago. Dicenta dirà apertamente al trafficante di donne di voler ottenere informazioni sul conto del marito di Marcia.

A questo punto, Cesar Andrade accetterà la proposta dell’anziana donna, ma in cambio le chiederà di uccidere Felipe per impedirgli di testimoniare all'imminente processo contro di lui. Dopo che Ursula stringerà l’accordo con il malvivente, l’avvocato Alvarez Hermoso correrà un grosso pericolo poiché verrà investito da un automobile proprio quando si sarebbe dovuto presentare in tribunale.

Genoveva si scaglia contro Dicenta, Santiago chiede a Marcia di mentire ad Aurelio Mendez

Genoveva, parecchio disperata per le pessime condizioni di salute del suo promesso sposo, non perderà tempo per scagliarsi contro Ursula, accusandola di essere la responsabile dell’incidente. Inoltre, Salmeron minaccerà l’ex governante dicendole che se continuerà a farle del male potrebbe andare incontro alla morte: in tale circostanza, Dicenta farà capire di non essere per niente terrorizzata dalle parole pronunciate dalla sua ex signora.

A questo punto, l’anziana donna troverà alloggio in una sorta di struttura religiosa e ad incoraggiarla ci penserà un parroco.

Nel contempo il commissario Aurelio Mendez, per merito di Jacinto, apprenderà che Felipe, prima di essere investito, aveva avuto un litigio in strada con Santiago per colpa di Marcia. Il brasiliano, sapendo di poter essere tirato in ballo a causa dell'accaduto, avviserà la moglie dicendole di far credere all’ispettore che si trovava con lui nell’ora esatta in cui Alvarez Hermoso ha rischiato di perdere la vita.