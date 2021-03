Nella registrazione di Uomini e donne di giovedì 11 marzo c'è stato un colpo di scena inaspettato: Sabina e Claudio hanno deciso di lasciare insieme il programma. La decisione dei due protagonisti del parterre del dating show è stata improvvisa, al punto che la stessa Maria De Filippi è rimasta spiazzata per la loro decisione. Nel frattempo, Gianni Sperti è stato felice per la neo coppia e si è ricreduto sui giudizi che aveva espresso verso la coppia nelle scorse settimane.

Le anticipazioni di Vicolo delle News rivelano che Sabina e Claudio hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, durante la registrazione di Uomini e Donne dell'11 marzo.

La dama, per l'occasione, ha indossato un abito nero corto, mentre il cavaliere aveva un look casual ed una camicia bianca. La scelta del trono over non era prevista e i presenti sono rimasti spiazzati. La coppia si era seduta inizialmente al centro dello studio per fare il punto della situazione, raccontando come proseguiva la loro frequentazione.

Claudio ha raccontato che nei prossimi mesi, fra maggio e giugno, dovrà lasciare Roma, per iniziare una nuova avventura professionale in un'altra città. Il cavaliere ha proseguito il discorso, dichiarando che lunedì 15 marzo sarebbe dovuto andare a fare un sopralluogo nella località dove vorrebbe aprire un locale. Nel frattempo, Cervoni ha chiesto a Sabina di accompagnarlo ed inoltre, le ha proposto di trasferirsi con lui per i mesi in cui sarà lontano dalla capitale.

A quel punto, Maria De Filippi gli ha chiesto se avesse intenzione di lasciare il parterre per il periodo in cui sarebbe stato lontano dalla capitale. Sentendo la domanda della conduttrice, la coppia ha dichiarato che non avrebbe avuto senso restare nel programma e di aver deciso di scegliere di andare via da Uomini e Donne insieme.

Petali rossi per Sabina e Claudio

Maria De Filippi ha affermato che non era in programma la scelta di Sabina e Claudio, ma ha accettato la loro decisione, rendendosi conto che, fra di loro, c'era un sentimento autentico. La padrona di casa si è accertata che ci fossero i petali rossi e ha chiesto ai due innamorati quale canzone volessero per la scelta.

La coppia ha optato per il brano 'A mano a mano' e, mentre cadevano i petali dal cielo, si sono stretti in abbracci romantici, per poi salutare tutti. A questo punto, l'opinionista Gianni Sperti si è emozionato, affermando di essere felice di aver sbagliato a esprimere giudizi negativi su di loro e che è sempre bello quando Uomini e Donne sia in grado di far nascere amori veri.