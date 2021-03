Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e in streaming su MediasetPlay. Le anticipazioni della soap opera tedesca raccontano che i Saalfeld inviteranno i proprietari delle auto d'epoca a parcheggiarle in un garage temporaneo nei pressi delle scuderie del Fürstenhof. Werner (Dirk Galuba), intanto, richiederà l'aumento della copertura assicurativa del lussuoso hotel ma Ariane (Viola Wedekind) farà in modo che la pratica non verrà recapitata nelle sedi opportune. Kalenberg, nel tentativo di distruggere le auto d'epoca, appiccherà un incendio al Fürstenhof mettendo a rischio la vita di Paul (Sandro Kirtzel) e Tim (Florian Frowein), che al momento del rogo saranno all'interno dell'edificio.

Franzi (Léa Wegmann), dopo aver saputo delle fiamme, sarà in ansia per Tim e quando vedrà il giovane illeso capirà di amarlo ancora.

Werner richiederà l'aumento della copertura assicurativa dell'hotel

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore anticipano che Werner richiederà l'aumento della copertura assicurativa del Fürstenhof, così da cautelarsi nel caso in cui dovesse accedere qualcosa alle auto d'epoca durante la loro permanenza. Ariane, però, si accerterà che la pratica assicurativa non arrivi al mittente in modo da poter attuare in totale libertà il suo piano diabolico, ovvero incendiare i preziosi veicoli così che i Saalfeld debbano pagare cifre molto alte per i danni provocati.

La Kalenberg, oltre a essere più che mai intenzionata a rovinare definitivamente la nomea dell'hotel gettando sul lastrico i Saalfeld, vorrà far ricadere su una persona innocente la colpa dell'incendio che appiccherà.

Ariane riuscirà a farla franca anche stavolta?

Ariane appiccherà un incendio al Fürstenhof

Le trame della soap opera tedesca svelano che Ariane, dopo aver fatto in modo che l'hotel non sia assicurato per i danni provocati da un incendio, deciderà di appiccare il fuoco nel garage del Fürstenhof, dove i Saalfeld avevano temporaneamente riposto le auto d'epoca.

All'interno dell'edificio, al momento del rogo, vi saranno anche Tim e Paul, i quali rischieranno la loro vita a causa dell'ennesima azione criminale della dark lady.

La notizia non ci metterà molto a diffondersi al Fürstenhof arrivando anche alle orecchie di Franzi che, all'idea che il suo ex fidanzato sia in pericolo, andrà nel panico. Degen, fortunatamente, uscirà illeso dall'incendio nel garage e la Krummbiegl, vedendolo sano e salvo, oltre che gioiosa sarà raggiunta dalla consapevolezza di amare ancora Tim.

Franzi vorrà sposare ancora Steffen o sceglierà di tornare con Tim?