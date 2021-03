Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 22 al 26 marzo svelano nuovi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Filippo vivrà una brutta situazione a causa di problemi di salute. Silvia e Michele si uniranno per aiutare la figlia, mentre Ferri avrà un momento di nostalgia.

Upas, spoiler 22-26 marzo: Filippo sottovaluta il suo mal di testa

Le prossime puntate di Un posto al sole si preannunciano piuttosto interessanti. Roberti Ferri apparirà in una veste completamente inedita. L'uomo, da sempre freddo e calcolatore, si abbandonerà a un momento di nostalgia.

Roberto probabilmente avverte la mancanza di Marina, ormai lontana e insieme ad un altro uomo. Nel frattempo Filippo inizierà ad avvertire dei forti mal di testa: Sartori inizialmente non darà importanza ai suoi malesseri. Rossella è ancora a pezzi per la rottura tra lei e Patrizio. La ragazza non ha la forza per rispettare i suoi impegni universitari. I suoi genitori, sebbene attualmente siano separati, si uniranno per risollevarle il morale.

Upas, trama sino al 26 marzo: Sartori si rivolge al professor Volpicelli

Le anticipazioni preannunciano problemi in vista per Filippo. Il figlio di Roberto continua a essere tormentato da forti emicranie. Motivo per cui decide di rivolgersi al professor Volpicelli. Nelle prossime puntate la trama di Upas assumerà le caratteristiche di un medical drama.

Sartori dovrà sottoporsi a numerose indagini per andare a fondo alla situazione. Il giovane potrebbe avere qualcosa di più grave di un banale mal di testa. Nel frattempo Rossella cambia atteggiamento e riprende la sua vita in mano: la ragazza farà i salti mortali per consegnare la tesi nei tempi previsti. Qualcuno però potrebbe minare i suoi piani.

Intanto Silvia cerca di riavvicinarsi al marito.

Upas, anticipazioni al 26 marzo: Filippo deve prendere una decisione importante

Arriva l'esito degli esami a cui si è sottoposto Filippo. Gli spoiler non svelano quale sia il problema che potrebbe avere Sartori. Sta di fatto che il marito di Serena dovrà prendere una decisione subito. Oltre alle trame dalle tinte fosche, ci sarà spazio anche per vicende più leggere.

Cerruti continua ad avere ansie nei confronti del suo compagno, quindi decide di organizzare una cena in casa di Cotugno per i fratelli Sarti. Un imprevisto potrebbe però far saltare la serata. La presenza di Susanna allo studio di Niko sarà l'occasione per far nascere un nuovo momento di complicità.