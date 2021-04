Akash Kumar e Antonella Fiordelisi che cosa hanno in comune? L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e l'ex tentatrice di Temptation Island sono stati avvistati insieme per il centro di Milano. Al momento i due non hanno confermato o smentito il pettegolezzo riguardante un loro flirt. Tuttavia, si sono mostrati in atteggiamenti complici con tanto di abbracci.

Akash e Antonella passeggiano abbracciati per le vie di Milano

Il modello indiano, reduce dalla breve esperienza in Honduras, potrebbe avere conquistato la bella Antonella Fiordelisi: quest'ultima è reduce da una relazione giunta al capolina ad un passo dalla convivenza.

Stando alle indiscrezioni, i due potrebbero essersi conosciuti tramite amici in comune. In particolare, Antonella dopo l'addio con Francesco Chiofalo detto "Lenticchio" doveva andare a vivere a Roma ma ha preferito trasferirsi a Milano per inseguire i suoi sogni nel mondo dello spettacolo e della moda.

L'ex spadista ed il modello sono stati avvistati per le vie del centro di Milano mentre passeggiavano abbracciati. Dopo uno scambio di effusioni, i due sono entrati in un bar per bere qualcosa. Al momento si tratta solo di supposizioni in quanto i due diretti interessati hanno preferito non commentare il Gossip che li ha coinvolti.

Il passato di Kumar

Di recente ad Akash Kumar è stato attribuito un presunto flirt con Giovanna Abate: l'ex tronista di Uomini e Donne in una diretta Instagram con Gabriele Parpiglia aveva confermato la frequentazione.

Tuttavia, Giovanna aveva precisato che tra loro era solo una conoscenza allo stato iniziale.

Terminata l'Isola dei Famosi, però, il modello indiano aveva smentito categoricamente il gossip. Ma non solo, Akash aveva accusato Abate di volere cercare solo visibilità. Kumar prima di approdare in Honduras, ha avuto una storia di sette anni con una ragazza non appartenente al mondo dello spettacolo: il giovane in varie interviste aveva spiegato di avere sofferto di depressione e attacchi di panico per la fine della sua relazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'addio tra Antonella e Lenticchio

Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Temptation Island come tentatrice. Successivamente, la giovane ha vissuto un'intensa storia d'amore con Francesco Chiofalo conosciuto come "Lenticchio". In seguito ad un presunto tradimento da parte del personal trainer, Antonella aveva deciso di lasciare Francesco ma poi era ritornata sui suoi passi.

Ultimamente la coppia aveva deciso di intraprendere una convivenza a Roma, ma alla fine è arrivata la rottura definitiva.