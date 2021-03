Giacomo Urtis, ex compagno di avventura al Gf Vip di Tommaso Zorzi, è intervenuto sulla diatriba tra quest'ultimo e Akash Kumar. Il chirurgo ha preso le difese di Zorzi, etichettando invece il modello come una persona permalosa ed egocentrica.

Isola, Giacomo Urtis: 'Akash è permaloso e molto egocentrico'

Gli scontri tra Tommaso Zorzi e l'ex naufrago Akash Kumar non sono passati inosservati, tanto che anche Giacomo Urtis è voluto intervenire per dire la sua e lo ha fatto sulle pagine di Novella 2000. L'ex concorrente del Grande fratello Vip 5 ha preso le difese di Tommaso, attaccando senza mezzi termini il modello e sostenendo che Zorzi fa solo il suo lavoro di opinionista, mentre Akash è "un ragazzo permaloso e molto egocentrico".

Urtis svela un retroscena su Akash: 'Mi ha bloccato sui social'

Tommaso Zorzi riceve un plauso dal suo ex coinquilino, il quale ha colto l'occasione per svelare alcuni retroscena su Akash Kumar. Infatti il modello lo ha bloccato sui social nel momento in cui lui aveva sollevato la questione del colore dei suoi occhi. Un comportamento ritenuto assurdo da Urtis, il quale ha proseguito: "L’ho incontrato durante qualche evento, ma aveva sempre gli occhi chiari. Non siamo amici".

Urtis attacca Akash: 'Di egocentrismo in lui ce n'è da vendere'

Un modo di fare quello di Akash Kumar che evidentemente non piace a Giacomo Urtis, il quale ha dichiarato di non poter mai riuscire a essere amico di una persona come lui.

"Spesso esagera", ha infatti confessato Urtis, che ha poi aggiunto: "Di egocentrismo in lui ce n'è da vendere". Arriverà la replica dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi?

Intanto Akash continua a tenere banco sui social, dove non risparmia frecciate a destra e a manca. L'ultimo a finire nel suo mirino è stato Andrea Zelletta.

Kumar infatti, su Instagram, ha voluto far sapere di non avere stima di lui, dichiarando sarcasticamente: "Io non ne conosco di comodini, facendo riferimento al soprannome di Zelletta coniato nelle prime settimane di permanenza nella Casa di Cinecittà. Su Andrea ha poi proseguito: "Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io?

Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me".

In attesa di nuovi aggiornamenti su queste querelle, il prossimo appuntamento con L'Isola dei Famosi è per il 1° aprile su Canale 5, dove di scoprirà chi tra Awed e Miryea sarà costretto a lasciare il gioco.