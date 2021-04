Tina Cipollari è pronta a fare il grande passo: intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne ha confermato le voci che la volevano sposa di Vincenzo, ristoratore al quale è legata da due anni. La ''nemica'' giurata di Gemma Galgani, però, ha chiarito due aspetti molto importanti che riguardano proprio il matrimonio. Le nozze non sono vicinissime, quindi passerà ancora un po' di tempo prima di vedere Tina giungere all'altare, ed in secondo luogo Maria De Filippi non le farà da testimone.

Tina opinionista da 20 anni a Uomini e Donne

''A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo'', ha confessato la Cipollari durante l'intervista a proposito di chi sarà testimone nelle future nozze con Vincenzo Ferrara. L'intervista è stata rilasciata dall'opinionista di U&D in occasione dei suoi vent'anni all'interno del dating show più famoso della televisione italiana. Sebbene sia evidente che i rapporti lavorativi con la conduttrice proseguano nel migliore dei modi, Tina non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di mettere in difficoltà la De Filippi con una richiesta così personale.

All'interno della trasmissione la presenza di Tina non sembra essere in discussione: con le sue battute sagaci e con i battibecchi ricorrenti con la dama del trono over più in vista, ossia Gemma Galgani, la Cipollari ha ormai conquistato un posto nel cuore dei telespettatori di Canale 5.

Non si spiegherebbe altrimenti la sua riconferma a Uomini e Donne da ben due decenni. E se la vita lavorativa prosegue bene, lo stesso si può dire di quella privata: la crisi attraversata con il fidanzato qualche mese fa ormai è solo acqua passata e i due sono pronti a dichiararsi amore eterno.

Fiori d’arancio con Vincenzo

Per Tina si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo il divorzio dall'hair-Stylist Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli maschi e con il quale mantiene un ottimo rapporto.

In ogni caso, sebbene alcune fonti vicine alla Cipollari avevano confessato che il matrimonio si sarebbe celebrato presto, l'opinionista ha voluto chiarire che in realtà non sarà così. Quindi da un lato sono stati confermati i fiori d'arancio, ma dall'altro Tina con i suoi modi schietti e decisi ha posto un freno ai pettegolezzi.

Sicuramente sarà la diretta interessata, quando sarà il momento, a rivelare la data del matrimonio. D'altra parte non vi è alcun dubbio circa l'affetto dei sostenitori di Tina, che notando qualche giorno fa l'assenza della donna negli studi di Uomini e Donne si sono dispiaciuti, ma qualunque sia stato il motivo Tina è pronta per tornare a sedersi sulla sua sedia a fianco a Gianni.