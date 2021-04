Barbara D'Urso è stata duramente attaccata da Angela Chianello conosciuta anche come "Angela da Mondello". In un video pubblicato su Instagram, la donna siciliana ha accusato la conduttrice Mediaset di averla usata solamente per fare share. La donna ha chiesto di poter tornare nei salotti dursiani per fornire la sua versione dei fatti. Inoltre, ha detto di essere pronta ad essere intervistata senza ricevere compensi.

Lo sfogo di Angela

Angela Chianello la scorsa estate, in un'intervista dichiarò che sulle spiagge di Mondello non c'era alcuna traccia del coronavirus.

Da qui, il tormentone "non ce n'è coviddi" ed il soprannome "Angela da Mondello".

Barbara D'Urso si era messa varie volte in collegamento con la signora siciliana: l'intento era quello di dare modo alla donna di fornire la sua versione dei fatti su quelle determinate parole. Dopo l'interruzione di ogni collegamento, Angela in un video pubblicato su Instagram è stata protagonista di un duro sfogo. La signora Chianello ha attaccato duramente la conduttrice Mediaset: "Sono stata 8 mesi zitta e buona e ora mi sono rotta". Angela da Mondello ha accusato D'Urso di averla rovinata per quell'intervista mandato in onda. La diretta interessata ha spiegato di avere sempre accolto con educazione i giornalisti "dursiani", presentando anche la sua famiglia.

Angela ha precisato che "Carmelita" nel suo lavoro è molto brava, poiché ha cercato di far capire agli italiani chi fosse realmente la signora Chianello. Secondo Angela da Mondello, però, la conduttrice campana non avrebbe mosso un dito quando si è attivata la "macchina del fango" nei suoi confronti: "Hai fatto due puntate con me per fare share".

'Quello che dici devi dimostrarlo'

Angela Chianello ha invitato Barbara D'Urso a dimostrare con i fatti le sue parole: "Dici di essere madre, di avere un cuore..." Secondo la protagonista del tormentone estivo, la conduttrice Mediaset si sarebbe presa gioco di lei e della sua famiglia. Ma non solo, Angela ha denunciato il fatto di essere stata contattata dal Biscione per fornire alcune prove ma poi senza un motivo sarebbe stata allontanata.

Angela da Mondello ha fatto un appello a Barbara D'Urso: "Non voglio venire da te per soldi, perché non ne ho bisogno". La diretta interessata si è detta disposta ad andare negli studi Mediaset, senza ricevere alcun compenso. La signora siciliana pretende di tornare sul piccolo schermo per fornire la sua versione dei fatti. Infine, ha lanciato una nuova stoccata a Carmelita: "Mi hai rovinato 8 mesi di vita, ero felice, non ricca ma felice".

Al momento Barbara D'Urso non ha risposto all'appello di Angela Chianello, ma non è escluso che presto possa farlo.