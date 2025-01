Proseguono le anticipazioni settimanali di Beautiful, concentrandosi su ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 25 gennaio. Finn furioso per essere stato lasciato da Steffy avrà un duro confronto con Liam alla Spencer Publications. Il medico intimerà a Liam di stare lontano da sua moglie.

Li sconcertata per il comportamento di Finn

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che verranno trasmesse da lunedì 20 a sabato 25 gennaio prendono il via dalla scelta di Sheila di restare a casa di Deacon, mentre quest'ultimo vorrebbe che lasciasse al più presto la città.

Ma dopo aver salvato Kelly, la donna sarà certa di poter riconquistare un posto nella vita del figlio e del nipote. Deacon preoccupato che la sua amicizia con Sheila possa portargli via l'affetto della figlia e di Brooke nonché il ristorante curato con suo grande sacrificio la esorterà a partire. Sheila a questo punto lo sedurrà per poter restare a casa sua.

Spinto da Wyatt, Liam ammetterà di non poter dimenticare il bacio che ha dato a Steffy mentre si trovavano a Roma. Nel frattempo, sconvolta per aver saputo che Kelly è stata salvata da Sheila mentre era in spiaggia con Finn, Steffy lascerà il marito e si trasferirà a casa del nonno Eric. Nonostante Finn la supplichi di restare e giuri di non vedere mai più la madre biologica, Steffy sembrerà decisa a non tornare sui suoi passi.

Finn allora cercherà conforto nella madre Li e le chiederà di raggiungerlo alla casa sulla spiaggia. Non appena Li scoprirà cosa è accaduto in tribunale con Sheila e del salvataggio di Kelly sarà sconcertata e si schiererà dalla parte di Steffy. Inoltre, Li spingerà il figlio a ripensare a tutto il male che Sheila ha fatto sia a lui che alle persone care.

Quando Finn cercherà di addossare le colpe a Liam dell'accaduto, la madre adottiva lo bloccherà dando a lui la colpa dell'allontanamento della moglie e spingendolo a dimostrare a Steffy che è disposto a tutto per tenere a sicuro sia lei che i suoi figli.

Liam offre la sua protezione a Steffy ed ai figli

Intanto, alla Forrester, Brooke chiederà ancora una volta alla figlia di salvare il suo matrimonio, ma Hope oltre ad affermare di essere concentrata sul suo lavoro per la Hope For The Future, aggiungerà di sentirsi finalmente al sicuro nella sua relazione con Thomas, il quale ha solo lei nel cuore.

Li continuerà a rimproverare il figlio per il modo in cui si è comportato ma nel frattempo Finn ripenserà a Liam e al ruolo che ha avuto in tutta la situazione mostrando alla moglie il video in cui abbracciava Sheila in tribunale. Inoltre, il medico ribadirà che nonostante gli errori del passato, Sheila ha comunque salvato Kelly. E ciò non potrà che creare una crepa nel suo rapporto con Steffy.

Nel frattempo, Liam correrà a casa di Eric e scoprirà cosa è accaduto alla figlia, infuriandosi con Finn. Poi Spencer ribadirà a Steffy che sarà lui ad occuparsi della sicurezza dei figli e della sua, ricordando i sentimenti che prova per lei. Successivamente, Liam tornerà in ufficio e parlerà della situazione con Wyatt, cercando di analizzare le possibilità di un riavvicinamento alla ex moglie ora che ha lasciato Finn.

Quest'ultimo, però, si presenterà alla Spencer Publications su tutte le furie per affrontare Liam e accusandolo di volersi intromettere nel suo matrimonio, gli intimerà di stare lontano da Steffy. Mentre Ridge cercherà di stare vicino alla figlia, Finn rinfaccerà a Liam di avere avuto un comportamento scorretto e di usare Sheila per riconquistare Steffy.

Ottimi ascolti per la soap americana

Il pomeriggio di Canale 5 continua a registrare degli ottimi ascolti. Le soap fanno da traino a Uomini e Donne che si attesta oltre il 20% di share. In particolare, Beautiful, con le interessanti puntate che riguardano il ritorno di Sheila nella vita di Finn e dei Forrester, ha fatto registrare nella puntata di lunedì 13 gennaio uno share di 19.2% ed una media di spettatori superiore ai due milioni.