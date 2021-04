In questi giorni Massimiliano Allegri è al centro di diverse voci. Infatti, il tecnico livornese viene accostato con forza alla Juventus visto che Andrea Pirlo sta incontrando diverse difficoltà. Ma, in queste ore, Massimiliano Allegri è al centro anche del Gossip. Il settimanale Di Più, ha rivelato che il tecnico livornese sarebbe in crisi con la sua compagna Ambra Angiolini. Sulla rivista vengono anche riportare le dichiarazioni di un amico di Allegri: "Le cose forse stanno cambiando. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro". Inoltre, la coppia sarebbe lontana anche fisicamente visto che Ambra è a Potenza impegnata su un set, mentre l'allenatore sarebbe a Montecarlo.

Allegri al centro del gossip

Massimiliano Allegri è uno degli uomini più chiacchierati del momento. Il tecnico tiene banco sia a livello calcistico che a livello di gossip. Allegri sarebbe in crisi con la sua compagna Ambra Angiolini con il quale è fidanzato dal 2017. La coppia è da un po' di tempo che non si vede insieme. Le ultime immagini di Allegri e Ambra risalgono qualche mese, quando venivano paparazzati a passeggio per Milano. Adesso, però, le cose sarebbero cambiate e i due sarebbero distanti. Inoltre, Massimiliano Allegri, come ha rivelato un suo amico sta decidendo il suo futuro professionale: "Dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco". Allegri sarebbe corteggiato da molti grandi club e starebbe valutando anche offerte provenienti dall'estero.

In questi anni, il tecnico livornese aveva dato priorità ad un permanenza in Italia ma adesso si starebbe guardando intorno e non è da escludere un'esperienza all'estero. Chiaramente, qualora optasse per una destinazione straniera, una possibile convivenza con Ambra sfumerebbe. La coppia, in questi anni, è sempre stata molto attenta alla privacy, anche se le paparazzate non sono mancate.

Adesso, però, queste voci di crisi si sono fatte insistenti e non resta che attendere di capire se la coppia le smentirà oppure no.

Si parla di un ritorno di Allegri alla Juventus

Massimiliano Allegri, in questo momento, è legato a doppio filo alla parola crisi. Infatti, il tecnico vivrebbe un momento complicato con Ambra Angiolini, ma il suo nome è accostato anche alla crisi che sta vivendo la Juventus.

Infatti, la squadra bianconera è in difficoltà e a fine stagione il tecnico livornese potrebbe tornare a Torino per risollevare le sorti della Vecchia Signora. Chiaramente, per Allegri e la Juventus si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo due anni e mezzo di separazione. Dunque, Allegri è diviso tra la sua vita privata e quella professionale e se a livello lavorativo le proposte non mancano, per quanto riguarda la sua relazione con l'attrice le cose non andrebbero benissimo e la storia tra i due potrebbe essere in pausa.