In questi giorni si parla del futuro della Juventus e in particolare di un possibile nuovo cambio in panchina. Infatti, la permanenza di Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri è tutt'altro che scontata. Il tecnico bresciano non sta trovando la continuità di risultati e in questo momento la Juventus deve guadagnarsi un posto in Champions League. Poi al termine della stagione si capirà se i bianconeri cambieranno allenatore oppure no. In caso di un cambio in panchina, il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Massimiliano Allegri.

Con il suo arrivo si compierebbe una nuova rivoluzione e al centro del progetto dovrebbe esserci Paulo Dybala. Infatti, secondo indiscrezioni sul web Allegri potrebbe basare l'attacco della sua Juventus proprio sul giocatore argentino.

Anche Chiesa e de Ligt al centro del progetto di Allegri

La Juventus, a fine stagione, potrebbe compiere la terza rivoluzione in tre anni. Infatti, sembra difficile che Andrea Pirlo possa restare alla guida dei bianconeri. Il prescelto per sostituire il tecnico toscano potrebbe essere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrebbe tornare alla guida della Vecchia Signora dopo due anni e mezzo. Con il suo ritorno alcuni giocatori non farebbero più parte del progetto della Juventus e due di questi sarebbero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

La sensazione è che Massimiliano Allegri possa ripartire da Rodrigo Bentancur e da Arthur. Il numero 30 juventino era uno dei pilastri del tecnico livornese e dovrebbe essere così anche in caso di un suo ritorno a Torino. Come regista, invece, la Juventus potrebbe cercare di arrivare a Manuel Locatelli del Sassuolo. Mentre altri due giocatori che sono certi di proseguire la loro avventura in bianconero sono Federico Chiesa e Matthijs de Ligt.

Per quanto riguarda Giorgio Chiellini, invece, il futuro è un rebus, ma con il ritorno di Massimiliano Allegri il difensore livornese potrebbe restare per un altro anno.

La Juventus pensa all'Udinese

Mentre i media si concentrano sul futuro della Juventus, la squadra è al lavoro per preparare la sfida contro l'Udinese. Per questa partita Andrea Pirlo dovrebbe recuperare Federico Chiesa.

Il numero 22 juventino ha saltato le sfide contro Parma e Fiorentina e adesso dovrebbe rientrare tra i convocati. Per il match contro l'Udinese dovrebbe rivedersi anche Danilo. Il brasiliano non era sceso in campo a Firenze a causa di una botta di rimediata contro il Parma. Danilo sta meglio e anche lui va verso un ritorno in campo e probabilmente dovrebbe essere tra i titolari. In ogni caso la Juventus avrà ancora a disposizione diversi giorni per prendere tutte le decisioni di formazione.