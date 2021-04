Diletta Leotta e Can Yaman continuano ad essere al centro dell'attenzione. In queste ore ha fatto molto discutere la dura presa di posizione della conduttrice sportiva, la quale ha scelto di rompere il silenzio dopo che si era parlato di un suo tradimento ai danni dell'attore turco protagonista della serie di successo DayDreamer - Le ali del sogno. Pare, infatti, che Diletta fosse stata beccata in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma: una love story che, secondo Dagospia, proseguirebbe ancora oggi e intanto sulle pagine di "Oggi" sono spuntate anche le foto del bacio tra i due, le quali però risalirebbero allo scorso mese di dicembre.

Dopo le voci di tradimento, Diletta difende la sua storia d'amore con Can Yaman

Nel dettaglio, secondo il sito di Roberto D'Agostino, il motivo della crisi che avrebbero vissuto Can e Diletta nel corso delle ultime settimane, potrebbe avere a che fare con il giovane Ryan, che a quanto pare sarebbe stato beccato in compagnia della conduttrice sportiva in un noto albergo romano.

Una versione dei fatti che è stata smentita da Leotta, la quale in un durissimo post sfogo apparso sul suo profilo Instagram, ha precisato di essere felice al fianco di Can Yaman ed ha ribadito che la loro storia d'amore non è affatto inventata così come viene scritto e detto sui giornali.

Tuttavia, in queste ore, il Gossip legato alla coppia Diletta-Ryan è finito anche sulle pagine del settimanale "Oggi", che ha pubblicato in copertina le foto del bacio.

Spuntano le foto del bacio tra Diletta e Ryan ma lei non era fidanzata con Can

I due, infatti, sono stati paparazzati mentre si scambiavano delle teneri effusioni e ovviamente la notizia è finita in prima pagina su tutti i siti web.

Tuttavia, come specificato dallo stesso settimanale, le foto in questione del bacio tra Diletta e Ryan non risalirebbero a quest'ultimo periodo, bensì sarebbero state scattate a dicembre 2020.

E, in quel periodo, Diletta Leotta e Can Yaman non erano ancora fidanzati. I due, infatti, sono "usciti allo scoperto" con le prime paparazzate soltanto a metà gennaio 2021, quando le prime immagini della nuova coppia sono apparse sui settimanali di cronaca rosa.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli a Diletta

Diletta e Can, quindi, all'epoca in cui sono state scattate le foto del bacio tra la conduttrice e Ryan, non facevano ancora "coppia fissa" e la conduttrice era libera di frequentare e vedere chi voleva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto, dopo il duro sfogo che Leotta ha condiviso sui suoi social, c'è stata una dura presa di posizione da parte di Selvaggia Lucarelli che con un post Instagram, ha invitato la conduttrice sportiva a preoccuparsi maggiormente delle "schifezze" che le vengono scritte sui social dai suoi ammiratori.