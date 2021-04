Potrebbe essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Luca Marzano (in arte Aka7even) e Martina Miliddi, entrambi concorrenti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due si erano fidanzati quasi all'inizio della loro esperienza nel talent show ed in particolare lui è apparso molto preso e innamorato della ballerina sostenuta da Lorella Cuccarini. Tra alti e bassi, Martina e Luca sono stati fidanzati diversi mesi e, nonostante diverse incomprensioni, sono poi rimasti sempre insieme, almeno fino alle prime puntate del Serale.

Infatti, i due concorrenti si sono sostenuti a vicenda quando hanno avuto delle difficoltà.

Già in passato i due avevano avuto incomprensioni a causa dell'avvicinamento di lei a Raffaele

Già in passato, però, i due avevano avuto forti incomprensioni, in particolare per i dubbi che nutriva Martina in merito ai suoi sentimenti per Luca. Infatti, la ballerina del team Arisa-Cuccarini qualche mese fa aveva chiesto una pausa di riflessione al cantante in quanto avvertiva molta pesantezza da parte sua e lei non era più sicura dei suoi sentimenti. Inoltre Martina, nello stesso periodo, si era avvicinata molto al cantante Raffaele, dicendogli di non essere più sicura dei suoi sentimenti verso Aka e di provare qualcosa per lui.

Raffaele, però, amico di Aka, aveva dichiarato chiaramente alla ballerina di essere troppo amico di Luca e anche qualora avesse provato qualcosa non avrebbe potuto intrecciare alcuna relazione con lei, se non una semplice amicizia. Aka, dopo aver saputo delle parole di Martina da Raffaele, si era inizialmente disperato e poi era tornato con Martina in quanto molto innamorato.

La maestra Pettinelli è intervenuta per tirare su di morale Luca che è apparso molto demoralizzato

Nelle ultime settimane, come hanno notato i fan, i due sono apparsi di nuovo molto lontani. Infatti, quando Martina ha avuto un momento di sconforto per l'ennesimo guanto di sfida lanciato dalla Celentano, Luca non è corso a consolarla e anzi è apparso impassibile.

Inoltre il ragazzo nelle ultime settimane, come hanno notato giudici e professori, è apparso quasi perso e la rottura con la Miliddi potrebbe esserne la causa. A confermare tale ipotesi è stata la maestra Pettinelli in una telefonata, mostrata nel daytime, che aveva lo scopo di tirare su il concorrente che era molto triste e demoralizzato. In particolare, la maestra gli ha detto chiaramente che le donne vanno e vengono, e lui dovrebbe saperlo bene, e che quindi dovrebbe concentrarsi maggiormente sul suo percorso. Nello specifico, la Pettinelli gli ha dato dei consigli per affrontare il guanto di sfida che gli ha lanciato Rudy proprio sul tema delle donne.