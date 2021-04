Nel daytime di oggi 12 aprile è stato mostrato un guanto di sfida per la quinta puntata del Serale di Amici che la maestra Alessandra Celentano ha lanciato contro la ballerina Martina. Quest'ultima è supportata dalla maestra Lorella Cuccarini ed è specializzata in latino americano, ma nonostante ciò, la Celentano ritiene che debba mettersi alla prova anche in altri stili di danza. In particolare, la maestra di danza classica ritiene che Martina non sia brava neanche nel suo stile e che, quindi, non meriti di essere all'interno della scuola e di essere arrivata in finale.

La ballerina ha vinto contro Serena in puntata

Nella quarta puntata del Serale, la stessa Martina aveva vinto la sfida contro la ballerina Serena, supportata dalla maestra Alessandra Celentano. In particolare, quest'ultima aveva proposto un guanto di sfida di latino americano per dimostrare che Martina non è eccellente neanche nel suo stile e soprattutto che la sua allieva Serena è in grado di avvicinarsi a più stili di danza con molta più semplicità rispetto a Martina. Non è stata di questo avviso la giuria composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, la quale ha dato il punto a Martina, nonostante i grandi progressi di Serena.

Martina in lacrime viene difesa da Alessandro

La maestra Celentano, allora, ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida contro Martina e questa volta nello stile charleston, specificando che ci sarà la possibilità di cambiare dei passi di danza classica, "date le limitate capacità di Martina".

Nella lettera allegata al guanto di sfida, la Celentano ha specificato che, secondo lei, Martina è una ballerina mediocre e che non si avvicina minimamente al talento della ballerina professionista Francesca Tocca. Inoltre, ha aggiunto che Martina non è eccellente nemmeno nel latino americano e che lei ha lanciato il guanto di sfida solo per dimostrare ciò e non perché sperava di portare il punto a casa.

Inizialmente, Martina ha reagito con decisione, affermando di voler accettare il guanto di sfida non modificando la coreografia. Poi è scoppiata a piangere in quanto ha dichiarato di sentirsi scoraggiata dalle parole della maestra, la quale la sta portando a convincersi del fatto di non avere talento. Successivamente la sua maestra Lorella le ha telefonato e ha cercato di tranquillizzarla insieme all'aiuto del suo compagno di squadra Alessandro.

In particolare, Alessandro ha difeso la ballerina sostenendo che una coreografia così sarebbe impegnativa anche per un professionista e dunque non si tratta di un guanto di sfida costruttivo per Martina. Infine, il ballerino ha aggiunto, supportato da Lorella Cuccarini, che non c'è niente di male a rifiutare un guanto di sfida e che Martina non deve preoccuparsi per questo.