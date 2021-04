Mario Balotelli e Dayane Mello hanno una relazione d’amore oppure no? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan della modella brasiliana che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 giungendo quarta e il calciatore tesserato del Monza, squadra lombarda che milita in Serie B.

La showgirl ha rilasciato un’intervista alla rivista ‘Chi’, diretta da Alfonso Signorini e conduttore anche del reality a cui ha preso parte Mello, per fare un po’ di chiarezza sulla situazione. L’ex gieffina ha rivelato di essere ancora single. I due protagonisti, ovvero Dayane e Balotelli si vogliono bene, ma sia la ragazza che il giocatore di calcio non sanno cosa vogliono in questo periodo delle rispettive vite.

L’indiscrezione: Balotelli avrebbe intenzioni serie con Dayane

Dayane Mello e Mario Balotelli si conoscono da tanto tempo. La brasiliana e il calciatore italiano, in passato, hanno avuto una storia d’amore; anche se si sono lasciati ed hanno avuto altre relazioni, non si sono mai persi di vista. La modella durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia aveva dichiarato ai coinquilini che era tornata nel Bel Paese solamente per il giocatore ex Milan ed Inter. Era anche avvenuto uno spiacevole episodio. Il calciatore, quando entrò in casa per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah, si lasciò andare ad una battuta sessista nei confronti di Mello, che scatenò un vespaio di polemiche in rete e sui social.

Un presunto Gossip su una relazione tra la showgirl ed il calciatore era nato in seguito alle affermazioni proferite dalla stessa Dayane Mello a ‘Casa Chi’. La 32enne aveva rivelato di frequentare una persona che sono anni in cui entra ed esce dalla sua vita. La brasiliana aveva preferito non svelare il nome perché sicuramente ci sarebbero state polemiche.

Scendendo nei particolari si erano sparse voci in base alle quali vi erano intenzioni serie da parte di Balotelli nei confronti della brasiliana con una differenza rispetto al passato: la coppia, infatti, avrebbe scelto di vivere la storia lontano dalle telecamere.

Dayane su Balotelli: 'Ci vogliamo bene'

Dayane Mello ha dichiarato di essere single confidando di non avere avuto molto tempo per pensare agli uomini.

Sull’attaccante del Monza, la showgirl ha aggiunto che sono legati e si vogliono bene, affermando che sono due persone molto diverse fra di loro. Dayane ha poi dichiarato alla rivista che attualmente né lei, né tantomeno il calciatore in forza ai lombardi sanno cosa vogliono dalla vita.