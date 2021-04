Nella terza puntata del Serale di Amici 20 ad essere eliminata è stata la cantante Enula, del team di Zerbi-Celentano. La concorrente, dopo diverse sfide, è arrivata al ballottaggio finale con Tancredi, il cantante supportato da Arisa. A stabilire chi dovesse essere l'eliminato è stata la giuria composta Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I due cantanti, dopo essersi sfidati, hanno scoperto che l'eliminato era Enula solo una volta arrivati in casetta. Enula, prima di conoscere il verdetto, ha subito dichiarato a Tancredi di avere molta paura di uscire, sia perché ormai si era abituata al contesto e alla compagnia di tutti i ragazzi, sia perché teme che la sua arte possa non essere apprezzata nell'attuale panorama musicale.

Tancredi, insieme agli altri compagni, ha cercato di rassicurarla e di darle forza. Quando Maria ha comunicato ai ragazzi che l'eliminato era Enula, la cantante è scoppiata in lacrime e ha speso parole molto belle nei confronti degli altri concorrenti, soprattutto nei confronti di Alessandro che è rimasto molto dispiaciuto della sua eliminazione.

Il ballerino non ha potuto trattenere l'emozione quando gli hanno comunicato l'eliminato

Ad apparire molto triste per questa eliminazione è stato soprattutto il ballerino del team Cuccarini, Alessandro. Quest'ultimo aveva instaurato un rapporto davvero speciale con Enula e quindi sperava che non fosse lei ad uscire. Appena scoperto il verdetto, Enula ha speso delle parole molto belle nei confronti di Alessandro.

In particolare lo ha ringraziato per averle fatto vivere il suo percorso con leggerezza e di esserci sempre stato per lei quando ne aveva bisogno. "Mi hai sempre capita - ha dichiarato Enula - e hai sempre saputo come prendermi e non è facile. Sei una delle persone più sensibili che io abbia mai conosciuto". La cantante ha più volte cercato di consolare Alessandro che ha provato a trattenere l'emozione e poi è scoppiato in lacrime per la sua eliminazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Deddy consola Alessandro in lacrime per l'eliminazione della cantante Enula

Al momento dei saluti, Alessandro ed Enula si sono abbracciati e il ballerino l'ha incitata a non avere paura di niente e soprattutto a non cambiare mai in quanto ci sono persone che la amano per come è: "non devi provarci - ha affermato Alessandro - devi riuscirci, non cambiare per nessuno".

Appena Enula ha abbandonato la casetta, il cantante è scoppiato in lacrime e si è sfogato con i suoi compagni: "mi ero ripromesso che davanti a lei non piangevo, è una ragazza speciale, veramente speciale". Subito il cantante del team Zerbi-Celentano, Deddy, è corso in suo aiuto e lo ha consolato abbracciandolo e dicendogli che proprio lui può capirlo. Ricordiamo, infatti, che nella seconda puntata del Serale ad essere eliminata era stata la sua fidanzata Rosa Di Grazia.