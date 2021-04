La scuola di Amici si tinge di nuovo di rosa: i protagonisti della ventesima edizione, infatti, sono spesso al centro del Gossip per gli amori che sono sbocciati davanti alle telecamere in questi mesi. L'ultima eliminata, Enula, sembrava avere un legame speciale con Alessandro ma quando è tornata a casa ha rivisto l'ex fidanzato Leo Gassmann. Al serale, invece, pare ci sia maretta tra due ragazzi: Aka7even e Martina sono apparsi parecchio freddi e distanti negli ultimi daytime che sono stati trasmessi in televisione.

Enula tra Alessandro e Leo dopo Amici

L'eliminazione di Enula dal serale di Amici, ha fatto discutere: molti spettatori, infatti, credono sia ingiusto che la cantante abbia dovuto lasciare la gara prima di talenti apparentemente meno forti.

Al termine della quarta puntata, poi, la giovane si è lasciata andare a lunghi abbracci con un compagno di classe in particolare: Alessandro Cavallo non ha trattenuto le lacrime quando ha saputo che la cantautrice aveva perso il ballottaggio con Tancredi.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un possibile flirt in corso tra i due artisti della scuola, ma nessuno dei due si è mai esposto ufficialmente per confermare o per smentire l'indiscrezione.

Dopo essere rientrata in possesso dei suoi profili social, Enula ha spiazzato i fan mostrandosi in compagnia del cane del suo ex.

La ragazza è stata a lungo legata a Leo Gassmann, vincitore di Sanremo Giovani nel 2020 e figlio d'arte, e dopo aver lasciato Amici ha scelto di rivederlo anche se non si è ancora fatta vedere accanto a lui.

Voci di rottura per una coppia di Amici

Un altro gossip che sta circolando di recente sui ragazzi di Amici, arriva direttamente dalla scuola.

Dopo aver visto il daytime trasmesso su Canale 5 il 12 aprile, molti spettatori hanno cominciato a sospettare che tra due protagonisti della ventesima edizione si sia rotto qualcosa.

Martina è stata informata dell'ennesimo guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato nei suoi confronti: la professoressa ha chiesto alla ballerina di imparare una difficile coreografia in vista della quinta puntata del serale.

Dopo un iniziale momento di ottimismo, la giovane si è fatta prendere dallo sconforto quando ha realizzato che il balletto è troppo impegnativo per lei e non potrà mai fare una bella figura in scena. La danzatrice di latino-americano, inoltre, ha detto di soffrire parecchio il paragone che la maestra fa tra lei e Francesca Tocca, una delle professioniste del talent-show che eccelle nel suo stile.

Il gelo tra due fidanzati di Amici 20

Prima che Lorella Cuccarini intervenisse telefonicamente per provare a calmare Martina, quasi tutti i ragazzi della scuola le si sono avvicinati per rassicurarla. Sangiovanni, Alessandro, Giulia, Raffaele e Serena hanno speso belle parole per la compagna di classe, consigliandole di rifiutare il guanto di sfida della maestra Celentano perché non sarebbe equo.

I fan del talent-show, però, hanno notato che uno dei pochi a non aver fatto una carezza alla ballerina è stato quello che agli occhi di tutti è il suo fidanzato: Aka7even ha assistito inerme allo sfogo tra le lacrime della danzatrice di latino-americano, senza mai avvicinarsi a lei.

Il sospetto che è nato nei telespettatori di Amici, dunque, è che tra il rapper e Martina possa essersi rotto qualcosa per l'ennesima volta: questa, infatti, è una delle coppie più litigiose della ventesima edizione e dietro al gelo di oggi potrebbe nascondersi un nuovo e forse definitivo allontanamento.

Quando nel quarto serale Aka ha rischiato di andare a casa, Miliddi non ha battuto ciglio in studio e questo potrebbe essere un altro indizio a favore di una crisi in corso.