Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 15 aprile alle 16:40 su Canale 5, Can e Sanem trascorreranno una serata insieme nella tenuta di lei, ma verranno interrotti sul più bello da una videochiamata di Mevkibe. La vicinanza tra i due sconvolgerà i genitori di Sanem, al punto che mamma Aydin deciderà di recarsi personalmente nella tenuta, per scoprire che cosa sta realmente accadendo tra i due giovani.

Can accetta la barca che gli ha regalato Sanem

Can rimarrà molto colpito dal gesto che Sanem ha fatto nei suoi confronti: ha ricomprato la barca che lui aveva inizialmente venduto per aiutare Aziz ed Emre, ma che in realtà poi il ricavato è stato utilizzato per fondare la società delle creme di Sanem.

La ragazza gli ha fatto questo regalo perché si è resa conto che cedendo la sua imbarcazione lui si è privato della sua libertà e lei non vuole che sia cosi.

All'inizio Can si mostra un po' titubante, non è realmente sicuro che possa accettare un regalo del genere, ma alla fine le cose cambieranno. Durante una serata nella tenuta della ragazza le comunicherà che ovviamente ha accettato il suo regalo e l'ha fatto perché le ha promesso che non le avrebbe più fatto del male.

Mevkibe e Nihat scoprono che Can e Sanem stanno trascorrendo la ragazza insieme

Sanem sarà colma di gioia, ma nel momento in cui sarà intenta a baciare il fotografo riceverà una videochiamata della madre. Mevkibe, infatti, è rientrata in città dopo essere stata a Muğla per prestare assistenza al padre con una gamba rotta.

Gli Aydin, durante la telefonata, rimarranno titubanti quando nell'inquadratura di Sanem vedranno un braccio "estraneo", ovvero quello di Can. Noteranno anche l'atmosfera romantica fatta di candele e a Sanem, maldestramente, sfuggirà anche un "ci stavamo baciando". Un errore che, con una scusa, riuscirà a sistemare al volo.

A ogni modo Mevkibe non si farà convincere dalle parole di Sanem, così deciderà di constatare il problema di persona decidendo di andare nella tenuta della figlia la mattina successiva.

Sanem, nel sonno, pronuncia i nomi dei suoi probabili figli

Mevkibe racconterà tutti i suoi dubbi relativi a Can a Melahat. Sa che è un bravo ragazzo, ma non può dimenticare tutto il male che ha fatto alla sua bambina.

L'unico modo per stare un po' tranquilla è andare direttamente alla tenuta e scoprire che cosa stanno combinando Can e Sanem.

A ogni modo la coppia trascorrerà insieme la serata nella tenuta della ragazza. Quest'ultima cadrà in un sonno profondo, così Can deciderà di portarla a dormire a casa, adagiandola sul divano del salotto. La ragazza, però, parlerà nel sonno e pronuncerà tre nomi, Deniz, Ateş e Yıldız, ovvero quelli dei figli che sogna di avere con Can.